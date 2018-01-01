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    Глава Пентагону подякував Полтораку за сміливість Києва перед «російською агресією»

    Меттіс пообіцяв підтримку реформи українського оборонного сектора
    Глава Пентагону Джеймс Меттіс в ході зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком висловив йому вдячність за сміливість Києва перед обличчям «російської агресії».  Про це йдеться в заяві Міністерства оборони США. «Він (Меттіс, -ред.) висловив надію, що адміністрація президента і Верховна рада - парламент України
    • Сьогодні, 06:42
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    Джеймс Меттіс
    Джеймс Меттіс

    Меттіс пообіцяв підтримку реформи українського оборонного сектора

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс в ході зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком висловив йому вдячність за сміливість Києва перед обличчям «російської агресії».

     Про це йдеться в заяві Міністерства оборони США.

    «Він (Меттіс, -ред.) висловив надію, що адміністрація президента і Верховна рада - парламент України - зроблять швидкі дії і проведуть законопроект, який забезпечить міцну законодавчу основу для реалізації реформ в обороні в підтримку безпечної і демократичної України», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, наголошується, що сторони пообіцяли зміцнити довгострокову співпрацю між США і Україною, «засновану на взаємних інтересах безпеки і поділюваних обома країнами принципах».

    Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак 2 лютого зустрівся у Вашингтоні з главою Пентагону Джеймсом Меттісом.

    Раніше Полторак повідомив, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройним силам України передадуть на озброєння  американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

    Росія Донбас Адміністрація Президента США міністр Міноборони Степан Полторак агресія Джеймс Меттіс
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