Глава Пентагону подякував Полтораку за сміливість Києва перед «російською агресією»

Меттіс пообіцяв підтримку реформи українського оборонного сектора

Глава Пентагону Джеймс Меттіс в ході зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком висловив йому вдячність за сміливість Києва перед обличчям «російської агресії». Про це йдеться в заяві Міністерства оборони США. «Він (Меттіс, -ред.) висловив надію, що адміністрація президента і Верховна рада - парламент України



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Джеймс Меттіс

Меттіс пообіцяв підтримку реформи українського оборонного сектора

Глава Пентагону Джеймс Меттіс в ході зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком висловив йому вдячність за сміливість Києва перед обличчям «російської агресії».

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони США.

«Він (Меттіс, -ред.) висловив надію, що адміністрація президента і Верховна рада - парламент України - зроблять швидкі дії і проведуть законопроект, який забезпечить міцну законодавчу основу для реалізації реформ в обороні в підтримку безпечної і демократичної України», - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що сторони пообіцяли зміцнити довгострокову співпрацю між США і Україною, «засновану на взаємних інтересах безпеки і поділюваних обома країнами принципах».

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак 2 лютого зустрівся у Вашингтоні з главою Пентагону Джеймсом Меттісом.

Раніше Полторак повідомив, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройним силам України передадуть на озброєння американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.