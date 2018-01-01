Голова Аграрної партії Скоцик назвав Ляшка «політичним фріком»

Скоцик підкреслює, що якби не «політичні ігри фейкових партій», земельна реформа могла б давно увінчатися успіхом

Радикальна партія Олега Ляшка, за словами голови Аграрної партії Віталія Скоцика, є не більш, ніж яскравим прикладом «ширми» олігархів у Верховній Раді України. Про це Скоцик заявив у ефірі програми HARD на телеканалі ZIK. Політик припускає, що земельна реформа могла б давно увінчатися успіхом за прикладом кращих західних практик.



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Віталій Скоцик

Скоцик підкреслює, що якби не «політичні ігри фейкових партій», земельна реформа могла б давно увінчатися успіхом

Радикальна партія Олега Ляшка, за словами голови Аграрної партії Віталія Скоцика, є не більш, ніж яскравим прикладом «ширми» олігархів у Верховній Раді України. Про це Скоцик заявив у ефірі програми HARD на телеканалі ZIK.

Політик припускає, що земельна реформа могла б давно увінчатися успіхом за прикладом кращих західних практик. Причиною затягування й неефективності процесу він вважає відсутність повноцінної структури політичної системи і наявність «політичної гри фейкових партій та їх лідерів, які насправді є політичними фріками».

«Можна говорити одне, по телевізору говорити, які одні «скотиняки» або інші. Разом з тим, на другий день або в той же день голосувати в Раді законопроекти, які вбивають освіту, вбивають медицину, пенсійну реформу в Україні, в тому числі, і невирішене земельне питання. Чому? Тому що, з одного боку, можна їхати по країні і кричати: «Не дамо вкрасти землю», а з іншого боку, законопроект, який повинен був дати передумови для завершення земельної реформи, так і лежить у Верховній Раді, і його ніхто нікуди не рухає», - заявив він.

«Проблема нашої політичної системи в тому, що вона наповнена фейковими політичними партіями. Насправді, вони ж не є партіями, це проекти олігархів, які таким чином лобіюють свої інтереси і, власне, захищають можливість залишатися у владних структурах. Вони створили такі умови, що ми, по суті, в такій системі не могли мати успішну державу», - резюмував Скоцик.

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