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    Голова представництва ЄС відвідає Харків

    У Харкові Мінгареллі планує, зокрема, виступити з промовою «Як запустити українську економіку»
    Хьюг Мінгареллі, голова представництва Євросоюзу в Україні, 21-22 лютого 2018 року відвідає Харків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби представництва ЄС. Повідомляється, що посол проведе зустріч з головою Харківської ОДА Юлією Світличною та головою облради Сергієм Черновим, в ході якої обговорить прогрес у здійсненні реформ, пріоритети
    • Сьогодні, 15:23
    • Розсилка
    Хьюг Мінгареллі
    Хьюг Мінгареллі

    У Харкові Мінгареллі планує, зокрема, виступити з промовою «Як запустити українську економіку»

    Хьюг Мінгареллі, голова представництва Євросоюзу в Україні, 21-22 лютого 2018 року відвідає Харків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби представництва ЄС.

    Повідомляється, що посол проведе зустріч з головою Харківської ОДА Юлією Світличною та головою облради Сергієм Черновим, в ході якої обговорить прогрес у здійсненні реформ, пріоритети допомоги ЄС та нові можливості для участі Харківської області у програмах Євросоюзу.

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    Крім того, Мінгареллі проведе зустрічі з представниками громадянського суспільства та місцевими експертами Team Europe. Він обговорить підтримку, яку ЄС надає бізнесу, з керівництвом низки харківських бізнес асоціацій.

    У перший день візиту він візьме участь у круглому столі з головами об'єднаних територіальних громад Харківської області, а 22 лютого у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця виступить з промовою «Як запустити українську економіку».

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