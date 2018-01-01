Голова представництва ЄС відвідає Харків

У Харкові Мінгареллі планує, зокрема, виступити з промовою «Як запустити українську економіку»

Хьюг Мінгареллі, голова представництва Євросоюзу в Україні, 21-22 лютого 2018 року відвідає Харків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби представництва ЄС. Повідомляється, що посол проведе зустріч з головою Харківської ОДА Юлією Світличною та головою облради Сергієм Черновим, в ході якої обговорить прогрес у здійсненні реформ, пріоритети



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Хьюг Мінгареллі

У Харкові Мінгареллі планує, зокрема, виступити з промовою «Як запустити українську економіку»

Хьюг Мінгареллі, голова представництва Євросоюзу в Україні, 21-22 лютого 2018 року відвідає Харків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби представництва ЄС.

Повідомляється, що посол проведе зустріч з головою Харківської ОДА Юлією Світличною та головою облради Сергієм Черновим, в ході якої обговорить прогрес у здійсненні реформ, пріоритети допомоги ЄС та нові можливості для участі Харківської області у програмах Євросоюзу.

Крім того, Мінгареллі проведе зустрічі з представниками громадянського суспільства та місцевими експертами Team Europe. Він обговорить підтримку, яку ЄС надає бізнесу, з керівництвом низки харківських бізнес асоціацій.

У перший день візиту він візьме участь у круглому столі з головами об'єднаних територіальних громад Харківської області, а 22 лютого у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця виступить з промовою «Як запустити українську економіку».