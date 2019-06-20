Гопко, Березенко і Геращенко відмовились від участі в виборах



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Ганна Гопко і Микола Княжицький в сесійній залі

Після рішення Конституційного суду щодо конституційності указу президента про розпуск парламенту кілька народних депутата заявили, що не будуть балотуватись на позачергових виборах

Позафракційна Ганна Гопко відмовилась йти на парламентські вибори, хоча їй пропонували йти як у списку, так і по мажоритарці. Про це вона повідомила у себе в Facebook.

«Прийняла для себе рішення відмовитись від пропозицій балотуватися до парламенту як за партійними списками, так і в мажоритарному окрузі. У виборах 21 липня братиму участь як звичайний виборець», - написала Гопко.

Нагадаємо, Ганна Гопко пройшла в Раду за списками «Самопомочі» (була під №1). В кінці серпня 2015 року її і ще чотирьох нардепів виключили з фракції за те, що проголосували за проєкт змін до Конституції, в яких «окремі території Донецької і Луганської областей» наділялись особливим порядком самоврядування.

Також про відмову від участі в парламентських виборах заявив і керівник штабу партії Петра Порошенка Сергій Березенко.

Своє рішення він пояснив тим, що хоче зосередитись на розбудові «Європейської солідарності».

«Я - не висуваю свою кандидатуру на посаду народного депутата України. Причина одна - я зобов’язаний зосередитися на будівництві оновленої проєвропейської партії, яка сьогодні потрібна Україні – щоб зупинити реванш проросійських сил і захистити європейське майбутнє України. Тому я працюватиму над тим, аби наша політична сила отримала гідне представництво в усіх областях і містах. Звісно, в Чернігові не в останню чергу», - написав він у Facebook.

Сьогодні ввечері про відмову від участі в виборах повідомив також і Антон Геращенко з Народного фронту.

«Я прийняв рішення не висувати свою кандидатуру для участі в дострокових виборах до Верховної Ради. У майбутньому парламенті у мене буде можливо не менше, а навіть більше однодумців, яким я готовий передавати мій досвід і знання, отримані за роки роботи у Верховній Раді», - написав Геращенко в Facebook.

Нагадаємо, позачергові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня 2019 року. Сьогодні останній день подачі документів від кандидатів в Центральну виборчу комісію.