Виборчий штаб партії Порошенка очолить нардеп Березенко



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Нардеп Сергій Березенко Фото: Цензор.НЕТ

Під час президентських виборів навесні 2019 року Березенко працював заступником голови штабу кандидата Порошенка

Главою передвиборного штабу перейменованої партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» стане народний депутат Сергій Березенко. Про це повідомляє theБабель.

Під час президентських виборів навесні 2019 року Березенко працював заступником голови штабу кандидата Порошенка. Сам Березенко на запитання про роботу на парламентських виборах не відповів.

Технологом кампанії залишиться Ігор Гринів. Джерела також кажуть, що деякі члени партії стали «токсичними» і це призвело до втрати симпатій прихильників Порошенка. Серед таких персоналій називають бізнес-партнера колишнього президента Ігоря Гладковського та Ігоря Кононенка (фігурували в розслідуваннях Bihus.Info і «Схем» про корупції в оборонній сфері та енергетиці; обидва входять у центральна рада партії), а також народних депутатів Олександра Грановського і Сергія Березенка.

За словами одного з джерел, прибрати їх зі списку партії хотіли б і деякі члени команди Порошенка.

Як повідомлялось, 29 травня народний депутат Олександр Грановський вийшов з партії «Блок Петра Порошенка». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Також він заявив, що не збирається приєднуватися до нового руху Порошенка «Європейська Солідарність».

24 травня партія «Блок Петра Порошенко» перейменувалася в «Європейську солідарність».