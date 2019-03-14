ГПУ поверне САП подання на нардепів Скуратовського та Дзензерського



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Депутат Верховної Ради Денис Дзендзерський Фото: ukrinform.ua

Луценко заявляє, що у поданнях потрібно виправити деякі неточності

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Генеральна прокуратура поверне до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Сергія Скуратовського (Радикальна партія Олега Ляшка) і Дениса Дзензерського («Народний фронт).

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

«Зараз подання САП вивчаються нашим юридичним департаментом. Думаю, що вони будуть повернуті назад для доопрацювання», - сказав він.

Луценко заявляє, що у поданнях потрібно виправити деякі неточності. Крім того, за його словами, направлення подань до парламенту у час розгляду законопроекту «Про мову»« означає фактичне їхнє «поховання».

«Верховна Рада збирається розглядати мовний закон, у якому є 2500 поправок. Наразі розглянуто лише 43, тому подання просто згорять. Передача подання у Верховну Раду без шансів його розгляду протягом 14 днів означає фактичне знищення цього подання. Повторно вносити подання заборонено», - зазначив Луценко.

Він пообіцяв внести подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепів Скуратовського і Дзензерського, коли парламент «матиме шанс на їх розгляд».

Відповідно до ч. 2 ст. 482 КПК України притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.

Згідно із ст. 218 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності щодо народного депутата може бути внесено до Верховної Ради лише Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора).