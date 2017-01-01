Гройсман дав прес-конференцію (відео)
- Вчора, 15:20
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Прес-конференція присвячена підсумкам 2017 року
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дає річну підсумкову прес-конференцію.
Прес-конференція розпочалася зі вступного слова голови уряду.
Раніше сьогодні Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, заявив, що затриманий 20 грудня заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами, не мав доступу до державної таємниці.