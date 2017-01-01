Гройсман дав прес-конференцію (відео)

Прес-конференція присвячена підсумкам 2017 року

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дає річну підсумкову прес-конференцію. Прес-конференція розпочалася зі вступного слова голови уряду. Раніше сьогодні Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, заявив, що затриманий 20 грудня заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов, якого СБУ звинувачує у