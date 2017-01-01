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    Гройсман дав прес-конференцію (відео)

    Прес-конференція присвячена підсумкам 2017 року
    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дає річну підсумкову прес-конференцію. Прес-конференція розпочалася зі вступного слова голови уряду. Раніше сьогодні Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, заявив, що затриманий 20 грудня заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов, якого СБУ звинувачує у
    • Вчора, 15:20
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    Прес-конференція присвячена підсумкам 2017 року

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дає річну підсумкову прес-конференцію.

    Прес-конференція розпочалася зі вступного слова голови уряду.

    Раніше сьогодні Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, заявив, що затриманий 20 грудня заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами, не мав доступу до державної таємниці.

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