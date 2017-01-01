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    Гройсман запевняє, що «шпигун» Єжов не мав доступу до держтаємниці

    Гройсман переконаний, що жодних серйозних втрат через шпигунську діяльність Єжова Україна не отримала
    Затриманий 20 грудня заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами, не мав доступу до державної таємниці. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді. «Насправді, служба протоколу займається організацією
    • Вчора, 11:45
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    Володимир Гройсман і Станіслав Єжов
    Володимир Гройсман і Станіслав Єжов

    Гройсман переконаний, що жодних серйозних втрат через шпигунську діяльність Єжова Україна не отримала

    Затриманий 20 грудня заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами, не мав доступу до державної таємниці. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

    «Насправді, служба протоколу займається організацією офіційних подій та зустрічей, у тому числі перекладом. Але наголошую на тому, що у нього не було жодного доступу до державної таємниці, і тому жодних серйозних втрат ми не отримали», - сказав прем’єр.

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    Він визнав, що кілька місяців тому дізнався про існування підозри у тому, що Єжов працює на іноземні спецслужби. Завдяки СБУ він був під повним моніторингом.

    Прем'єр нагадав, що цей співробітник працював у МЗС, у відрядженнях за кордоном, в Адміністрації президента та Верховній Раді. 

    «Насправді хочу підкреслити, що як тільки було зібрано необхідну кількість доказів, його затримали», - додав Гройсман.

    Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

    Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

    Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

    21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

    Читайте також матеріал «Главкома» Екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський: Таких «Єжових» навколо Гройсмана і Порошенка десятки

    Джерело: Укрінформ

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    Кабмін Росія Володимир Гройсман СБУ шпигун
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