Гройсман запевняє, що «шпигун» Єжов не мав доступу до держтаємниці

Гройсман переконаний, що жодних серйозних втрат через шпигунську діяльність Єжова Україна не отримала

Затриманий 20 грудня заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами, не мав доступу до державної таємниці. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді. «Насправді, служба протоколу займається організацією



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Володимир Гройсман і Станіслав Єжов

Гройсман переконаний, що жодних серйозних втрат через шпигунську діяльність Єжова Україна не отримала

Затриманий 20 грудня заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами, не мав доступу до державної таємниці. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Насправді, служба протоколу займається організацією офіційних подій та зустрічей, у тому числі перекладом. Але наголошую на тому, що у нього не було жодного доступу до державної таємниці, і тому жодних серйозних втрат ми не отримали», - сказав прем’єр.

Він визнав, що кілька місяців тому дізнався про існування підозри у тому, що Єжов працює на іноземні спецслужби. Завдяки СБУ він був під повним моніторингом.

Прем'єр нагадав, що цей співробітник працював у МЗС, у відрядженнях за кордоном, в Адміністрації президента та Верховній Раді.

«Насправді хочу підкреслити, що як тільки було зібрано необхідну кількість доказів, його затримали», - додав Гройсман.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

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Джерело: Укрінформ