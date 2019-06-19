Гройсман вдвічі скоротить кількість чиновників в районних держадміністраціях



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Глава уряду на муніципальному форумі отримав багато скарг на районні адміністрації

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пропонує скоротити вдвічі штат чиновників районних державних адміністрацій (РДА). Про це він заявив під час вступного словам на засіданні уряду.

«Фактично сьогодні постало питання про те, щоб оптимізувати чисельність тих державних чиновників, які працюють на територіях», - сказав Гройсман, пояснивши, що отримав від голів об’єднаних територіальних громад багато скарг на чиновників РДА.

«Сьогодні я вніс пропозицію уряду про скорочення чисельності районних державних адміністрацій в Україні на 50%. З 1січня 2020 року. Але за виключенням соціальних служб, і за виключенням двох регіонів – Донецька і Луганська області», - заявив прем’єр.

«Все інше має бути оптимізовано. І це рішення сьогодні буде прийнято», - підсумував Гройсман.