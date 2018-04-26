У Дніпрі ліквідують районні ради

Райради у Дніпрі допрацюють до кінця каденції, а після 2020 року їх не формуватимуть

На черговій сесії 25 квітня депутати Дніпровської міської ради ухвалили рішення про ліквідацію восьми районних рад до 2020 року. Про це повідомляє прес-служба міськради. Згідно з рішенням, райради у Дніпрі допрацюють до кінця каденції, а після 2020 року їх не формуватимуть. На думку



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Депутати Дніпровської міської ради ухвалили рішення про ліквідацію восьми районних рад

Райради у Дніпрі допрацюють до кінця каденції, а після 2020 року їх не формуватимуть

На черговій сесії 25 квітня депутати Дніпровської міської ради ухвалили рішення про ліквідацію восьми районних рад до 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Згідно з рішенням, райради у Дніпрі допрацюють до кінця каденції, а після 2020 року їх не формуватимуть. На думку депутатів, це дозволить суттєво скоротити чиновницький апарат.

До кінця року у міській раді планують визначитися, яким виконавчим органам делегують повноваження райрад після їх розформування.

«В інших обласних і не тільки центрах таких рудиментів радянського минулого як райрада не існує з 2006 року, і адміністративну реформу там давно провели», — зазначив під час сесії міський голова Дніпра Борис Філатов.

Він зазначив, скасування районних рад сприятиме розвитку громадської самоорганізації населення за місцем проживання.

Нині у Дніпрі 8 районів. Поділ проводили ще за нормативно-правовою базою радянських часів. Амур-Нижньодніпровська, Індустріальна, Новокодацька, Самарська, Соборна, Центральна, Чечелівська та Шевченківська ради мають близько 300 депутатів.