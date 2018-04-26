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    У Дніпрі ліквідують районні ради

    Райради у Дніпрі допрацюють до кінця каденції, а після 2020 року їх не формуватимуть
    На черговій сесії 25 квітня депутати Дніпровської міської ради ухвалили рішення про ліквідацію восьми районних рад до 2020 року. Про це повідомляє прес-служба міськради. Згідно з рішенням, райради у Дніпрі допрацюють до кінця каденції, а після 2020 року їх не формуватимуть. На думку
    • 26 Квiтня, 07:41
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    Депутати Дніпровської міської ради ухвалили рішення про ліквідацію восьми районних рад
    Депутати Дніпровської міської ради ухвалили рішення про ліквідацію восьми районних рад

    Райради у Дніпрі допрацюють до кінця каденції, а після 2020 року їх не формуватимуть

    На черговій сесії 25 квітня депутати Дніпровської міської ради ухвалили рішення про ліквідацію восьми районних рад до 2020 року.

    Про це повідомляє прес-служба міськради.

    Згідно з рішенням, райради у Дніпрі допрацюють до кінця каденції, а після 2020 року їх не формуватимуть. На думку депутатів, це дозволить суттєво скоротити чиновницький апарат.

    До кінця року у міській раді планують визначитися, яким виконавчим органам делегують повноваження райрад після їх розформування.

    «В інших обласних і не тільки центрах таких рудиментів радянського минулого як райрада не існує з 2006 року, і адміністративну реформу там давно провели», — зазначив під час сесії міський голова Дніпра Борис Філатов.

    Він зазначив, скасування районних рад сприятиме розвитку громадської самоорганізації населення за місцем проживання.

    Нині у Дніпрі 8 районів. Поділ проводили ще за нормативно-правовою базою радянських часів. Амур-Нижньодніпровська, Індустріальна, Новокодацька, Самарська, Соборна, Центральна, Чечелівська та Шевченківська ради мають близько 300 депутатів.

    депутати Борис Філатов Дніпро райради
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