У Дніпрі ліквідують районні ради
- 26 Квiтня, 07:41
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Розсилка
Райради у Дніпрі допрацюють до кінця каденції, а після 2020 року їх не формуватимуть
На черговій сесії 25 квітня депутати Дніпровської міської ради ухвалили рішення про ліквідацію восьми районних рад до 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Згідно з рішенням, райради у Дніпрі допрацюють до кінця каденції, а після 2020 року їх не формуватимуть. На думку депутатів, це дозволить суттєво скоротити чиновницький апарат.
До кінця року у міській раді планують визначитися, яким виконавчим органам делегують повноваження райрад після їх розформування.
«В інших обласних і не тільки центрах таких рудиментів радянського минулого як райрада не існує з 2006 року, і адміністративну реформу там давно провели», — зазначив під час сесії міський голова Дніпра Борис Філатов.
Він зазначив, скасування районних рад сприятиме розвитку громадської самоорганізації населення за місцем проживання.
Нині у Дніпрі 8 районів. Поділ проводили ще за нормативно-правовою базою радянських часів. Амур-Нижньодніпровська, Індустріальна, Новокодацька, Самарська, Соборна, Центральна, Чечелівська та Шевченківська ради мають близько 300 депутатів.