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    Політика

    Гройсман запропонував скоротити кількість міністерств в уряді

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    <p>Засідання Кабміну</p> - Гройсман запропонував скоротити кількість міністерств в уряді

    Засідання Кабміну

    Прем’єр вважає, що 12 міністерств «було б достатньо, аби управляти процесами»

    Прем’єрміністр України Володимир Гройсман пропонує у майбутньому скоротити кількість міністерств до 12 з нинішніх 19 з метою оптимізації роботи всього уряду.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «Вважаю, що 12 міністерств було б достатньо, аби управляти процесами. У мене є чітке уявлення, якою має бути взаємодія (міністерств). Зростання кількості міністерств – це втрата якості їхньої роботи», - сказав Гройсман.

    До слова, Гройсман придумав, як поступити із військовим парадом та преміями.
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