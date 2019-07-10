Гройсман запропонував скоротити кількість міністерств в уряді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Кабміну

Прем’єр вважає, що 12 міністерств «було б достатньо, аби управляти процесами»

Прем’єрміністр України Володимир Гройсман пропонує у майбутньому скоротити кількість міністерств до 12 з нинішніх 19 з метою оптимізації роботи всього уряду.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Вважаю, що 12 міністерств було б достатньо, аби управляти процесами. У мене є чітке уявлення, якою має бути взаємодія (міністерств). Зростання кількості міністерств – це втрата якості їхньої роботи», - сказав Гройсман.