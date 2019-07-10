Гройсман придумав, як поступити із військовим парадом та преміями



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Прем'єр заявив, що парад до Дня незалежності можна провести не за рахунок соціальних виплат

Голова Кабінету міністрів Володимир Гройсман доручив підрахувати вартість проведення військового параду на День незалежності у Києві.

Про це він сказав у ході засідання уряду 10 липня.

Прем'єр-міністр повідомив, що підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського щодо направлення 300 мільйонів гривень на премії українським військовослужбовцям.

«Щодо проведення параду. Я вважаю, що пропозиція президента (про направлення коштів військовим, - ред.) є абсолютно правильною, я її підтримую. Для нашого уряду питання фінансового забезпечення українського воїна було одним із пріоритетних», - заявив Гройсман.

Водночас він підкреслив необхідність проведення військового параду 24 серпня.

«Ми маємо і провести військовий парад на 24 серпня. Цей парад має бути парадом гордості, доблесті, гідності нашого українського народу. Вважаю, що під час цього параду мільйони українців можуть засвідчити свою повагу до українських героїв», - сказав Гройсман.

Прем'єр зауважив, що парад до Дня незалежності можна провести не за рахунок соціальних виплат.

«Я би хотів сьогодні доручити міністру фінансів, міністру оборони ретельно порахувати вартість проведення параду, джерела фінансування. У мене є думки з цього приводу, де ми знайдемо кошти не за рахунок соціальних виплат… Ми вирішимо два питання - ініціативу про підвищення виплат та проведення параду не за рахунок соцвиплат. Ці пропозиції будуть надані президенту, і президент прийме остаточне рішення як Верховний головнокомандувач», - повідомив голова Кабміну.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду до Дня незалежності України 24 серпня.

Джерело: РБК-Україна