Гройсман завтра відзвітує про роботу уряду у 2017 році

Прем'єр проведе підсумкову прес-конференцію

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у п'ятницю, 22 грудня, проведе прес-конференцію, на якій підіб'є підсумки роботи уряду в 2017 році. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Початок спілкування з пресою заплановано на 15:00, пройде воно в малому залі засідань Кабінету міністрів. Нагадаємо, український уряд Гройсман очолив 14 квітня 2016 року,



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Володимир Гройсман

Прем'єр проведе підсумкову прес-конференцію

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у п'ятницю, 22 грудня, проведе прес-конференцію, на якій підіб'є підсумки роботи уряду в 2017 році.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Початок спілкування з пресою заплановано на 15:00, пройде воно в малому залі засідань Кабінету міністрів.

Нагадаємо, український уряд Гройсман очолив 14 квітня 2016 року, до того він працював спікером ВР та міським головою Вінниці.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті Міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. За даними джерела в Кабміні, він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

Нагадаємо, за даними прес-центру СБУ, чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження.



