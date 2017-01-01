Гройсман підтвердив, що у Кабміні затримали російського шпигуна

Прем’єр подякував працівникам СБУ за професійність та пильність

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Спільно зі Службою безпеки України виявили в Секретаріаті КМУ чиновника, який працював в інтересах ворожої держави. Сьогодні його затримано. Дякую працівникам СБУ за професійність та пильність», - написав Гройсман.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті Міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. За даними джерела в Кабміні, він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Нагадаємо, за даними прес-центру СБУ, чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження.

«Оперативники СБ України задокументували, що чиновник за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку. За сприяння керівництва українського Уряду, агента російських спецслужб співробітники СБУ затримали на робочому місці», - йдеться в повідомленні прес-центру.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, тривають першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцем роботи та проживання чиновника.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину.