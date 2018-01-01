Гройсман заявив про скасування надмірних премій для чиновників

Структуру заробітної плати чиновників відтепер змінено

Кабінет міністрів України в рамках впровадження реформи державної служби змінив структуру заробітної плати чиновників і знизив частку додаткових виплат, що в подальшому унеможливить будь-які дискримінаційні дії, передусім нарахування надмірних премій. Про це повідомляє Урядовий портал. Як підкреслив прем’єр-міністр України Володимир



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Фото: kmu.gov.ua Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

Структуру заробітної плати чиновників відтепер змінено

Кабінет міністрів України в рамках впровадження реформи державної служби змінив структуру заробітної плати чиновників і знизив частку додаткових виплат, що в подальшому унеможливить будь-які дискримінаційні дії, передусім нарахування надмірних премій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як підкреслив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи рішення, йдеться про чітке дотримання існуючого законодавства.

«Мова про неможливість чиновників нараховувати собі «баснословні» премії. Йдеться про зміну структури виплати. Треба вгамувати апетити, коли накручують надбавки, – сказав Глава Уряду. – Коли на місцях люди будуть отримувати якісний сервіс від чиновника, тоді можна буде говорити про (додаткове) заохочення».

Раніше повідомлялося, що Кабмін збирається врятувати Україну від втрат інтелектуальної власності.