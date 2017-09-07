Група «Першого грудня» побачила загрозу втрати державності України

«Це все наслідок євразійської ідентичності, коли власні та корпоративні інтереси важливіші, ніж інтереси держави»

Нещодавній заклик групи «Першого грудня» не використовувати силовиків і суди у політичній боротьбі та не створювати «ручних» правоохоронних органів й судів був зумовлений певною загрозою втрати державності. Таке пояснення надав у інтерв’ю«Главкому» Йосиф Зісельс, один із лідерів групи «Першого



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«Це все наслідок євразійської ідентичності, коли власні та корпоративні інтереси важливіші, ніж інтереси держави»

Нещодавній заклик групи «Першого грудня» не використовувати силовиків і суди у політичній боротьбі та не створювати «ручних» правоохоронних органів й судів був зумовлений певною загрозою втрати державності. Таке пояснення надав у інтерв’ю«Главкому» Йосиф Зісельс, один із лідерів групи «Першого грудня».

«Наше звернення було викликано певною загрозою втрати державності. Постійно виникає проблема програшу українських еліт, коли еліти недооцінювали як зовнішню, так внутрішню ситуацію в країні, коли вони з’ясовували стосунки між собою. Це все наслідок євразійської ідентичності, коли власні та корпоративні інтереси важливіші, ніж інтереси держави», — говорить Зісельс.

На думку діяча, українську політичну націю можна буде назвати сформованою лише тоді, коли спільний державний інтерес переважатиме над власними особистими та корпоративними інтересами. «Наразі цього немає. Та на все свій час. Вектор розвитку ми обрали правильний», — резюмував Зісельс.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Йосиф Зісельс: Президент двічі за рік зустрівся з ініціативою «Першого грудня». Не можу сказати, що ці розмови вийшли добрими.