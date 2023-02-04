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Галустян, Боярський, Гагаріна, Алєгрова – хто опинився в санкційному списку Канади

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Галустян, Боярський, Гагаріна, Алєгрова – хто опинився в санкційному списку Канади
фото з відкритих джерел

В переліку персональних обмежень 38 осіб

Канада запровадила санкції проти фізичних і юридичних осіб Російської Федерації, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди. Відповідна інформація з’явилася на сайті уряду Канади.

«Війна президента Владіміра Путіна в Україні ґрунтується на брехні та обмані. Російські операції з дезінформації залучили знаменитостей і так звані новинні організації, щоб вони повторювали тези Кремля і намагалися виправдати звірства, які відбуваються на території України», – йдеться у повідомлені.

Під санкції Канади потрапили журналіст Андрій Колесников, колишній ведучий програми «Вєсті в суботу» Сергій Брильов, депутат Держдуми, голова комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Олександр Хінштейн.

Втім, значна частина переліку представлена артистами. Серед нових підсанкційних осіб можна побачити таких російських селебрітіс, як Марат Башаров, Дмітрій Дюжев, Міхаїл Галустян, Максим Аверін, Ніколай Басков, Діма Білан, Ніколай Расторгуєв, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Олександр Буйнов, Ірина Алєгрова, Надєжда Бабкіна, Вікторія Дайнеко, Дана Борисова.

Теги: санкції Канада артист

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