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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі незабором знову приїде до України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі незабором знову приїде до України

Під час візиту до України гендиректор МАГАТЕ обговорить ситуацію, яка склалася на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі найближчим часом знову приїде до України. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ на полях 77 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Я обговорив із главою МЗС Дмитром Кулебою і сподіваюсь, що буду незабаром їхати до Києва або до України. І, можливо, пізніше, в певний момент часу - до Росії», – сказав Гроссі.

Він додав, що «з урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше».

Під час візиту до України гендиректор МАГАТЕ обговорить ситуацію, яка склалася на Запорізькій атомній електростанції.

Теги: МАГАТЕ

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