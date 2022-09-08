Захист Запорізької АЕС: глава МАГАТЕ розповів подробиці

Глава МАГАТЕ пояснив, що мова йде про захист станції по периметру її території, а не демілітаризацію всієї навколишньої зони

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розраховує обговорити план щодо забезпечення безпеки Запорізької АЕС з Україною і РФ не пізніше ніж через два тижні. Про це повідомляє La Repubblica.

Гроссі заявив, що підтримує контакти з обома сторонами.

«Ідея запитати у росіян і українців, чи згодні вони з тим, що АЕС не повинна піддаватися нападам. І запропонуємо укласти просту угоду про захист станції. Попри заяви, я побачив інтерес з обох сторін. Вони точно не сказали «ні». Думаю, ми зустрінемося, щоб опрацювати план, протягом 10 днів, максимум через два тижні», – сказав він.

Глава МАГАТЕ пояснив, що мова йде про захист станції по периметру її території, а не демілітаризацію всієї навколишньої зони.

«Демілітаризація – це складніше і амбітне завдання. Я ж уповноважений говорити тільки про безпеку самих ядерних об'єктів. Демілітаризація неможлива, її потрібно обговорювати на найвищому рівні, це не входить до компетенції МАГАТЕ», – додав Гроссі.