Головна Країна Політика
search button user button menu button

Захист Запорізької АЕС: глава МАГАТЕ розповів подробиці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Захист Запорізької АЕС: глава МАГАТЕ розповів подробиці
Глава МАГАТЕ розпочав консультації щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Глава МАГАТЕ пояснив, що мова йде про захист станції по периметру її території, а не демілітаризацію всієї навколишньої зони

 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розраховує обговорити план щодо забезпечення безпеки Запорізької АЕС з Україною і РФ не пізніше ніж через два тижні. Про це повідомляє La Repubblica.

 Гроссі заявив, що підтримує контакти з обома сторонами.

«Ідея запитати у росіян і українців, чи згодні вони з тим, що АЕС не повинна піддаватися нападам. І запропонуємо укласти просту угоду про захист станції. Попри заяви, я побачив інтерес з обох сторін. Вони точно не сказали «ні». Думаю, ми зустрінемося, щоб опрацювати план, протягом 10 днів, максимум через два тижні», – сказав він.

Глава МАГАТЕ пояснив, що мова йде про захист станції по периметру її території, а не демілітаризацію всієї навколишньої зони.

«Демілітаризація – це складніше і амбітне завдання. Я ж уповноважений говорити тільки про безпеку самих ядерних об'єктів. Демілітаризація неможлива, її потрібно обговорювати на найвищому рівні, це не входить до компетенції МАГАТЕ», – додав Гроссі.

 

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

США в ООН нагадали Росії, що фільтрація є воєнним злочином
США в ООН нагадали Росії, що фільтрація є воєнним злочином
Захист Запорізької АЕС: глава МАГАТЕ розповів подробиці
Захист Запорізької АЕС: глава МАГАТЕ розповів подробиці
Теракт в Оленівці: місія ООН з розслідування почне роботу найближчими днями
Теракт в Оленівці: місія ООН з розслідування почне роботу найближчими днями
Є певні успіхи: в Міноборони прокоментували контрнаступ ЗСУ
Є певні успіхи: в Міноборони прокоментували контрнаступ ЗСУ
Окупанти вдарили ракетами по Харкову: «прильоти» у двох районах
Окупанти вдарили ракетами по Харкову: «прильоти» у двох районах
РНБО ввела санкції проти 606 російських посадовців
РНБО ввела санкції проти 606 російських посадовців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
142K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
98K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
55K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
45K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
35K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці

Новини

Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Вчора, 18:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту