Зеленський може призначити головою Хмельницької області транспортного монополіста і товариша Березенка, - ЗМІ



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Сергій Мандзій

На сьогоднішній день виконуючим обов’язки голови області є Володимир Калініченко

Найближчим часом президент Володимир Зеленський підпише указ про призначення нового голови Хмельницької області.

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Швидше за все їм стане Сергій Мандзій, тричі депутат Хмельницької міської ради, член виконкому міськради за квотою «Блоку Петра Порошенка – Солідарність» і негласний керівник виборчого штабу парії «Слуга народу» на парламентських виборах в 2019 році.

Вибір може здатися неоднозначним, так як в області Сергія Мандзія знають, як соратника Петра Порошенка і товариша Сергія Березенка, який в 2015 році нібито сприяв висуненню Мандзія на пост Хмельницького міського голови від «Блоку Петра Порошенка – Солідарність». Також Сергія Мандзія підтримав екс-мер Хмельницького Сергій Мельник. Після того, як Мельник став народним депутатом від БПП і склав повноваження, він розіслав городянам відкритого листа з проханням підтримати Сергія Мандзія. Але хмельничани віддали свої голоси «свободівцю» Олександру Сімчишину. Мандзій зайняв лише третє місце.

За інформацією місцевих ЗМІ Мельника і Мандзія пов’язують більше ніж загальні політичні інтереси – сімейний бізнес: син і близькі друзі Мельника нібито є співзасновниками підприємств Сергія Мандзія.

Транспортний бізнес можливого нового очільника області, пов’язаний з низкою великих скандалів. Зокрема, в 2014 році регулятор на ринку транспортних перевезень країни – Укртрансінспекція – зробив заяву, в якому тодішній голова Валерій Черненко звинуватив компанії, афілійовані з Мандзієм, «Рембуд-транс» і «Купаву» в побудові сірих схем на ринку пасажирських перевезень Хмельницького.

«Основна діяльність підприємств полягає в отриманні коштів з транспортних засобів, в середньому близько 80 грн. з одного автобуса в день, які згідно з так званими «договорами спільної діяльності» фактично і виконують перевезення. За словами перевізників, досить часто керівництво ПМЖ «Купава» і ТОВ «Рембуд-транс» вимагають ще й так звані «вступні» в розмірі 2 тис.дол», – заявив Валерій Черненко.

На сьогоднішній день виконуючим обов’язки голови області є Володимир Калініченко, але вже незабаром в Хмельницький повинен приїхати Володимир Зеленський, щоб представити нового губернатора.