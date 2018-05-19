Ірина Луценко закликала впроваджувати гендерне бюджетування

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Луценко на жіночому конгресі

Луценко на жіночому конгресі в Одесі: Гендерне бюджетування – це справедливість для всіх

Децентралізація і реформа публічних фінансів відкривають широкі можливості для місцевих громад врахувати інтереси всіх груп населення. Допомогти цьому покликано гендерно орієнтоване бюджетування, заявила народний депутат Ірина Луценко на першому регіональному жіночому конгресі в Одесі.

«Децентралізація і реформа публічних фінансів, започатковані президентом Петром Порошенком, докорінно змінили ситуацію з державними витратами і зборами. В 2018 році, завдяки децентралізації, 55% коштів формуються в місцевих бюджетах, і лише 45% маємо в центральному бюджеті», - написала Луценко в Facebook.

«І якщо 45% іде на фінансування армії, соціальної сфери та інші витрати державного рівня, то 55% залишається в громадах. Звідки взагалі беруться ці кошти? Їх платять жителі громади, чоловіки і жінки. Всі вони мають повне право отримати певні послуги, комфорт, знати, що їхні інтереси враховані», - уточнила вона.

На думку Луценко, фінанси мають розподілятися за принципами прозорості та ефективності, рівного доступу до ресурсів, справедливого і неупередженого їх розподілу. Саме для цього потрібно гендерно орієнтоване бюджетування.

«Йдеться не лише про чоловіків і жінок, а про всі соціальні групи – дітей, літніх людей, людей з інвалідністю, безробітних жінок. Побудували дитячий майданчик, діти задоволені. А чи подбали ми про тих, хто приводить їх на той майданчик? Ми поставили лавочки для бабусь, дідусів, мам? В місті є новий транспорт, а чи зручний він для людей з інвалідністю, чи передбачені там поручні для дітей? Більшість з тих, хто стоїть на обліку в центрах зайнятості – жінки, але 70% фінансування йде на те, щоб навчити безробітних «чоловічих» професій», - пояснила народний депутат.

Учасники конгресу

Луценко також відкинула думку, що гендерне бюджетування – лише для жінок.

«Середній вік смертності чоловіків – 45 років. Серцево-судинні захворювання, інфаркти та інсульти – хвороби, від яких вмирають переважно чоловіки. Часто згадують, що рівень зарплати чоловіків в Україні більший і, відповідно, пенсію вони отримують більшу. Але він не доживе до пенсії чи скористається нею рік-два… Серед хворих на туберкульоз – 72% чоловіків і 28% жінок, причому в чоловіків, як правило, вже важка і запущена фаза, лікування якої обходиться в 100 разів дорожче. То, з урахуванням цього всього, може нам вкласти на місцевому рівні субвенцію і пролікувати чоловіків?», - закликала вона.

Луценко зауважила, що гендерне бюджетування насправді дає відповідь на питання: чи рівно забезпечені права всіх громадян.

Як повідомлялося, найбільша кількість дискримінації за ознакою статі знаходиться саме в рекламній сфері. За словами активістів відомі бренди використовують оголене жіноче або чоловіче тіло як свою фішку.