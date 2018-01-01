ЄС розраховує на ухвалення Радою закону про екологічну оцінку

Закон «Про стратегічну екологічну оцінку» - це одне з міжнародних зобов'язань України

В Європейському Союзі висловили сподівання, що цього тижня Верховна рада ухвалить закон про стратегічну екологічну оцінку, необхідний для виконання Угоди про асоціацію з СЄ. Про це йдеться у повідомленні у Twitter на сторінці представництва ЄС в Україні. «Сподіваємось, що цього тижня Верховна рада прийме закон «Про стратегічну



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Закон «Про стратегічну екологічну оцінку» - це одне з міжнародних зобов'язань України

В Європейському Союзі висловили сподівання, що цього тижня Верховна рада ухвалить закон про стратегічну екологічну оцінку, необхідний для виконання Угоди про асоціацію з СЄ.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter на сторінці представництва ЄС в Україні.

«Сподіваємось, що цього тижня Верховна рада прийме закон «Про стратегічну екологічну оцінку»(№6106). Після прийняття минулого року закону «Про оцінку впливу на довкілля», це єдиний документ в сфері охорони навколишнього середовища, якого не вистачає. Також це одне з міжнародних зобов'язань України» - йдеться у повідомленні.

Сподіваємось, що цього тижня @verkhovna_rada прийме Закон "Про стратегічну екологічну оцінку"(6106).Після прийняття мин. року Закону "Про оцінку впливу на довкілля", це єдиний документ в сфері охорони навкол. середовища, якого не вистачає.Також це одне з міжн. зобов'язань України — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 6 лютого 2018 р.

Як відомо, законопроект №6106 був підтриманий Верховною Радою в першому читанні 24 травня 2017 року.

До слова, глава Мінекології раніше заявляв, що «Екологізація має відбуватися за принципом декомунізації — рішуче й швидко»