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    ЄС розраховує на ухвалення Радою закону про екологічну оцінку

    Закон «Про стратегічну екологічну оцінку» - це одне з міжнародних зобов'язань України
    В Європейському Союзі висловили сподівання, що цього тижня Верховна рада ухвалить закон про стратегічну екологічну оцінку, необхідний для виконання Угоди про асоціацію з СЄ. Про це йдеться у повідомленні у Twitter на сторінці представництва ЄС в Україні. «Сподіваємось, що цього тижня Верховна рада прийме закон «Про стратегічну
    • Вчора, 22:11
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    Прапори ЄС та України
    Прапори ЄС та України

    Закон «Про стратегічну екологічну оцінку» - це одне з міжнародних зобов'язань України

    В Європейському Союзі висловили сподівання, що цього тижня Верховна рада ухвалить закон про стратегічну екологічну оцінку, необхідний для виконання Угоди про асоціацію з СЄ.

    Про це йдеться у повідомленні у Twitter на сторінці представництва ЄС в Україні.

    «Сподіваємось, що цього тижня Верховна рада прийме закон «Про стратегічну екологічну оцінку»(№6106). Після прийняття минулого року закону «Про оцінку впливу на довкілля», це єдиний документ в сфері охорони навколишнього середовища, якого не вистачає. Також це одне з міжнародних зобов'язань України» - йдеться у повідомленні.

    Як відомо, законопроект №6106 був підтриманий Верховною Радою в першому читанні 24 травня 2017 року.

    До слова, глава Мінекології раніше заявляв, що «Екологізація має відбуватися за принципом декомунізації — рішуче й швидко»

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