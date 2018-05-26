Єврокомісар розповів про шанси України втратити безвіз

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Поведінка українців за кордоном не є такою, яка б становила ризики для безвізу

Що стосується користування українцями привілеями безвізового режиму з Європейським Союзом відсутні будь-які зловживання або інциденти, які могли б привести до його призупинення. Про це в інтерв'ю «Радіо НВ» повідомив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган.

Він також зазначив, що звіт Європейської комісії за грудень 2017 року свідчить про наявність певних питань, пов'язаних з візової лібералізацією. Ган підкреслив, що в цьому напрямку Україна має прогрес, однак існують і ризики.

«Знову таки — це стосується боротьби з корупцією. Але зараз немає ризиків для безвіза через поведінку українців за кордоном», — прокоментував він.

Раніше єврокомісар Йоганнес Ган розповів про ступінь впливу Брюсселя на процес створення Антикорупційного суду. За його словами, Європейський Союз не має наміру керувати будь-якої структурою або ветувати остаточно відібраних українською владою фахівців.

Разом з тим, ЄС вважає, що необхідно надати допомогу Україні, щоб українська влада могла прийняти рішення, які будуть відповідати інтересам громадян, щоб боротьба з корупцією прогресувала.

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