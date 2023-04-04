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Кабмін провів низку кадрових перестановок: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кабмін провів низку кадрових перестановок: деталі
фото з відкритих джерел

Виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації тимчасово покладено на Олександра Рябця

Сьогодні, 4 квітня, Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Зокрема було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд призначив:

  • Кудрявця Євгена Володимировича заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції;
  • Запольську Наталію Михайлівну державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Захаріна Сергія Володимировича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
  • Яременка Ігоря Олександровича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Уряд Звільнив:

  • Рогову Віру Борисівну з посади заступника міністра освіти і науки України;
  • Яременка Ігоря Олександровича з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;
  • Спіріну Олену Дмитрівну з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Захаріна Сергія Володимировича з посади державного секретаря Міністерства освіти і науки України;
  • Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Також було тимчасово покладено виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на Рябця Олександра Володимировича.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів Олександра Камишіна, призначеного раніше міністром з питань стратегічних галузей промисловості, до ставки Верховного головнокомандувача

Теги: уряд кадрові зміни Верховна Рада

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