Кабмін провів низку кадрових перестановок: деталі

Виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації тимчасово покладено на Олександра Рябця

Сьогодні, 4 квітня, Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Зокрема було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Уряд призначив:

Кудрявця Євгена Володимировича заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції;

Запольську Наталію Михайлівну державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;

Захаріна Сергія Володимировича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Яременка Ігоря Олександровича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Уряд Звільнив:

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Рогову Віру Борисівну з посади заступника міністра освіти і науки України;

Яременка Ігоря Олександровича з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;

Спіріну Олену Дмитрівну з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;

Захаріна Сергія Володимировича з посади державного секретаря Міністерства освіти і науки України;

Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Також було тимчасово покладено виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на Рябця Олександра Володимировича.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів Олександра Камишіна, призначеного раніше міністром з питань стратегічних галузей промисловості, до ставки Верховного головнокомандувача