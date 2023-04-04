Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

21 березня Рада призначила Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Новим членом Ставки став Олександр Камишін

Президент України Володимир Зеленський ввів Олександра Камишіна, призначеного раніше міністром з питань стратегічних галузей промисловості, до ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Постановляю: увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Камишіна Олександра Миколайовича – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України», – йдеться в указі.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупвнтів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.