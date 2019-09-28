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    Політика

    Кабмін відновив повноваження податкової міліції

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    Кабмін відновив повноваження податкової міліції

    Нове Бюро фінансових розслідувань після ухвалення Радою буде створюватися як новий орган

    Кабінет міністрів тимчасово відновив повноваження податкової міліції в Державній фіскальній службі.

    Про це йдеться у постанові № 846 від 25 вересня.

    Повноваження податкової міліції залишатимуться в ДФС до створення нового Бюро фінансових розслідувань.

    За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, нове Бюро фінансових розслідувань після ухвалення Радою буде створюватися як новий орган і всі співробітники будуть набиратися на конкурсних засадах.

    «Тому немає ніякого сенсу зараз переводити в рамках реорганізації частину податкової міліції в Нову ДПС без конкурсів, щоб через 4 місяці знову переводити чи звільняти», – пояснила вона.

    В той же час, розповідає міністр, ці місяці податкова міліція продовжить виконувати свою роботу разом зі іншими правоохоронними органам і митницею, які перед нею стоять і не будуть втрачені поточні справи щодо конвертаційних центрів, нелегальних операцій з підакцизними товарами та спільних операцій.

    Державна фіскальна служба до утворення Бюро фінансових розслідувань має повний доступ до реєстру фізичних осіб – платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних.

    Законопроект про Службу фінансових розслідувань був розроблений Мінфіном на чолі з Олександром Данилюком за участю західних партнерів і Міжнародного валютного фонду. Закон про СФР передбачає створення нового органу, який візьме на себе функції податкової міліції та економічних підрозділів Служби безпеки і Нацполіціі. Підчинятися СФР, згідно з документом, має Мінфіну. Наприкінці серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що рішення про ліквідацію департменту захисту економіки Нацполіції ухвалено. У серпні на той час радник президента з економічних питань Данило Гетманцев заявив, що для запуску повноцінної роботи Служби фінансових розслідувань необхідно максимум півроку, законопроект про СФР буде поданий на розгляд парламенту одним з перших.

    Як повідомлялося, податкова реформа від «Слуги народу» може розвалити Україну.

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