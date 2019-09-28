Кабмін відновив повноваження податкової міліції
Нове Бюро фінансових розслідувань після ухвалення Радою буде створюватися як новий орган
Кабінет міністрів тимчасово відновив повноваження податкової міліції в Державній фіскальній службі.
Про це йдеться у постанові № 846 від 25 вересня.
Повноваження податкової міліції залишатимуться в ДФС до створення нового Бюро фінансових розслідувань.
За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, нове Бюро фінансових розслідувань після ухвалення Радою буде створюватися як новий орган і всі співробітники будуть набиратися на конкурсних засадах.
«Тому немає ніякого сенсу зараз переводити в рамках реорганізації частину податкової міліції в Нову ДПС без конкурсів, щоб через 4 місяці знову переводити чи звільняти», – пояснила вона.
В той же час, розповідає міністр, ці місяці податкова міліція продовжить виконувати свою роботу разом зі іншими правоохоронними органам і митницею, які перед нею стоять і не будуть втрачені поточні справи щодо конвертаційних центрів, нелегальних операцій з підакцизними товарами та спільних операцій.
Державна фіскальна служба до утворення Бюро фінансових розслідувань має повний доступ до реєстру фізичних осіб – платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних.
Як повідомлялося, податкова реформа від «Слуги народу» може розвалити Україну.