Податкова реформа від «Слуги народу» може розвалити Україну - експерт



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Федорин зазначив, що прискорення темпів економічного зростання до 7%, як говориться у програмі партії «Слуга народу», неможливо домогтися без зниження ефективного податкового тягаря

На думку співзасновника Bendukidze Free Market Center, розвал держави – це превалювання відомчих інтересів над загальнодержавними

Депутатів партії «Слуга народу» і «Голос» залучають до розвалу держави у сфері економічної політики, користуючись їх «запалом і невинуватістю».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав співзасновник Bendukidze Free Market Center Володимир Федорин.

На його думку розвал держави – це превалювання відомчих інтересів над загальнодержавними.

Федорин зазначив, що прискорення темпів економічного зростання до 7%, як говориться у програмі партії «Слуга народу», неможливо домогтися без зниження ефективного податкового тягаря, що становить в Україні 37% ВВП, що є позамежним для країни на такому невисокому рівні економічного та інституційного розвитку.

Федорин нагадав депутатам, що їх обрали для того, щоб вони знизили податки, тим самим змусивши економіку працювати, але тим часом у парламенті відбуваються протилежні речі.

«Виявилося, все дуже примітивно. Фіскальна служба на чолі з «реформатором» Сергієм Верлановим скомпонована, а юридична фірма глави податкового комітету Ради Данила Гетманцева швиденько оформила «все, що ми хотіли отримати, але при Порошенко боялися вносити». Підключили пару язикатих депутаток – мовляв, нічого поганого малому бізнесу не буде – і оп! Ще раз, податкову реформу, яку країні обіцяли в наступному році, очманілі від можливостей, що відкриваються «реформатори» вирішили протягнути під шумок – прямо зараз. І сенс цієї реформи – протилежний правильному», – зазначив Федорін.

Він звернувся до депутатів з проханням, щоб вони вимагали податкову реформу і очищення влади – як виконавчої, так і законодавчої.