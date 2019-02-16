Кандидат в президенти сприйняв програму Гітлера за свою



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Каплін визнав, що певні тези його програми можуть бути схожі на тези з програми Гітлера

Кандидат каже, що не плутав програми

Кандидат в президент Сергій Каплін 20 хвилин коментував передвиборну програму Адольфа Гітлера, сприймаючи її за свою. Про це повідомив журналіст Юрій Гудименко у Facebook.

«Ми зазвали в наше шоу соціаліста Каплина і я під виглядом дискусії про його передвиборчу програму почав зачитувати йому за списком пункти з програми НСДАП (так звані «25 пунктів»). Читаю один пункт, другий, третій поспіль ... Каплін нічого не помічає, коментує, як свою програму, сперечається, захищає кожен пункт, розповідає, як він буде приймати закони за цими пунктами ... Двадцять хвилин це тривало. Потім я не витримав і повідомив йому, що цю програму писав не Каплін, а Гітлер», - написав він.

Інцидент стався під час Hate Night Show на «5 каналі». Його ведучими були Юрій Гудименко та Віктор Трегубов.

Після того як журналіст повідомив Капліну, що той коментував не свою програму, а Гітлера, політик заявив, що він говорив саме про свою програму. За його словами, він знає свою програму.

«Якщо ви би читали мою програму, ви би побачили там окремі тези соціал-демократичного і соціалістичного характеру, які можливо співпадають з програмою, яку я не вивчаю, не читаю, але про яку я, звичайно, чув», - сказав він, звертаючись до Гудименка.

Нагадаємо, 8 січня Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала другого кандидата на пост президента України. Відповідне рішення ухвалила ЦВК на своєму засіданні.

Ним став народний депутат України Сергій Каплін.