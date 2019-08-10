Керівник митної служби України випробував послугу «Шлюб за добу»



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Фото: facebook Нефьодова

Обручку він собі купив за годину до церемонії

Голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов «протестував» послугу «Шлюб за добу».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook і показав свою молоду дружину Яну Калмикову.

«Протестували з Yana Kalmykova послугу Міністерство Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звісно, вмовити наречену», – написав Нефьодов.

Він також повідомив, що обручку собі купив за годину до церемонії.

Церемонію провів заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

«Урочисто все провів як в.о. міністра, відчувається досвід!» – прокоментував Нефьодов.

Нагадаємо, голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов завершив свою роботу на посаді першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та 15 липня приступив до обов’язків керівника митної служби.