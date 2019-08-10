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    Політика

    Керівник митної служби України випробував послугу «Шлюб за добу»

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    <p>Фото: facebook Нефьодова</p> - Керівник митної служби України випробував послугу «Шлюб за добу»

    Фото: facebook Нефьодова

    Обручку він собі купив за годину до церемонії

    Голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов «протестував» послугу «Шлюб за добу».

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook і показав свою молоду дружину Яну Калмикову.

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    «Протестували з Yana Kalmykova послугу Міністерство Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звісно, вмовити наречену», – написав Нефьодов.

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    Він також повідомив, що обручку собі купив за годину до церемонії.

    Церемонію провів заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

    «Урочисто все провів як в.о. міністра, відчувається досвід!» – прокоментував Нефьодов.

    Нагадаємо, голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов завершив свою роботу на посаді першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та 15 липня приступив до обов’язків керівника митної служби.

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