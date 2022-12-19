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Харківські угоди: ДБР поставило крапку у справі Януковича та Азарова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Харківські угоди: ДБР поставило крапку у справі Януковича та Азарова
фото: з відкритих джерел

Встановлено, що низка колишніх високопосадовців сприяли військовим планам держави-агресора

Працівники ДБР разом із Офісом Генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування за підозрою колишніх президента та прем’єр-міністра України у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб. Вони підготували та імплементували так звані «Харківські угоди». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Уточнимо, що йдеться про президента-втікача Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколу Азарова.

«Встановлено, що низка колишніх високопосадовців сприяли військовим планам держави-агресора. Вони «опікувались» збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів. Спочатку їх «допомога» була використана для анексії у 2014 році АР Крим та міста Севастополя, а надалі – для повномасштабної агресії РФ проти України у лютому 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Янукович забезпечив легалізацію відповідної зрадницької угоди за українським законодавством. За його вказівкою був підготовлений проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну.

Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та міністру закордонних справ часів Януковича Костянтину Грищенко. Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку «Харківських угод».

Теги: Віктор Янукович арешт Микола Азаров розслідування ДБР

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