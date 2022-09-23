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«Харківські угоди». Суд дозволив арешт двох ексміністрів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Харківські угоди». Суд дозволив арешт двох ексміністрів
Олександру Лавриновичу та Костянтину Грищенко оголошено підозри у держзраді
фото з відкритих джерел

Слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох ексміністрів у вчиненні держзради

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу та міністру закордонних справ часів Януковича Костянтину Грищенко. Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку «Харківських угод». Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що слідчі ДБР зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. «Харківських угод».

Заступник Генерального прокурора підписав повідомлення про підозру колишньому міністру юстиції. Також слідчі ДБР, за погодженням прокурора, оголосили підозру колишньому міністрові закордонних справ України. У 2021 році про підозру вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, вони також оголошені в розшук.

У липні 2022 року слідчий ДБР оголосив колишніх міністрів у державний та міжнародний розшук. За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном. Розслідування триває.

Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

Янукович у змові з колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим «надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України». 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, він підписав від імені України Угоду між Україною та РФ. Цим документом на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Зробив він це нібито під приводом отримання знижки на природний газ. Насправді ж — штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на території України.

Починаючи з 20 лютого 2014 року, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, взаємодіючи з іншими підрозділами Збройних сил РФ, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим.

Теги: Віктор Янукович Олександр Лавринович Харківські угоди ДБР

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