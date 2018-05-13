Клімкін відреагував на звинувачення в антисемітизмі його дипломата
- Сьогодні, 21:25
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Міністр закордонних справ заявив про перевірку інформації
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про розміщення українським консулом у Гамбурзі (Німеччина) у соціальних мережах антисемітських гасел. Про це заявив голова відомства Павло Клімкін.
«Отримую повідомлення від своїх підписників щодо інформації про нашого консула у Гамбурзі. Перевіряємо та невдовзі повідомимо результат», — написав він у Facebook.
Ці слова міністра прозвучали у контексті того, що антиукраїнський блогер Анатолій Шарій заявив, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець начебто публікує у Facebook антисемітські гасла. У якості доказів він навів ряд скріншотів з такими висловами, пояснивши, що дописи дипломат робить лише для своїх друзів у соціальній мережі.
Нагадаємо, 57 впливових американських конгресменів звернулися до Державного департаменту США з листом щодо зростання антисемітизму в Європі, зокрема, в Україні.