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    Клімкін відреагував на звинувачення в антисемітизмі його дипломата

    • Сьогодні, 21:25
    • Розсилка
    МЗС України
    Фото: day.kyiv.ua
    МЗС України

    Міністр закордонних справ заявив про перевірку інформації

    Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про розміщення українським консулом у Гамбурзі (Німеччина) у соціальних мережах антисемітських гасел. Про це заявив голова відомства Павло Клімкін.

    «Отримую повідомлення від своїх підписників щодо інформації про нашого консула у Гамбурзі. Перевіряємо та невдовзі повідомимо результат», — написав він у Facebook.

    Ці слова міністра прозвучали у контексті того, що антиукраїнський блогер Анатолій Шарій заявив, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець начебто публікує у Facebook антисемітські гасла. У якості доказів він навів ряд скріншотів з такими висловами, пояснивши, що дописи дипломат робить лише для своїх друзів у соціальній мережі.

    Нагадаємо, 57 впливових американських конгресменів звернулися до Державного департаменту США з листом щодо зростання антисемітизму в Європі, зокрема, в Україні.

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