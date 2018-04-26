Американські конгресмени звинуватили уряд Гройсмана в антисемітизмі

Конгресмени США заявляють, що героїзація нацистів відбувається за підтримки уряду Гройсмана

57 впливових американських конгресменів звернулися до Державного департаменту США з листом щодо зростання антисемітизму в Європі, зокрема, в Україні. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський. «Висловлюємо нашу тривогу в зв'язку з недавніми повідомленнями про



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Конгресмени нагадали про нацистські вітання під час 20- тисячного маршу на честь 75-ї річниці УПА

Конгресмени США заявляють, що героїзація нацистів відбувається за підтримки уряду Гройсмана

57 впливових американських конгресменів звернулися до Державного департаменту США з листом щодо зростання антисемітизму в Європі, зокрема, в Україні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

«Висловлюємо нашу тривогу в зв'язку з недавніми повідомленнями про підтримуваних державою випадках заперечення і спотворення Голокосту в Європі, особливо в Польщі та Україні. Це неприйнятно, особливо на тлі глобального зростання антисемітизму. Закликаємо вас приєднатися до нас в боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії і всіх форм нетолерантності з закликом до урядів Польщі та України однозначно відкинути спотворення Голокосту, шанування нацистських колаборантів і зайнятися переслідуванням антисемітських злочинів. Просимо вас пояснити, які кроки робляться урядом США для моніторингу випадків спотворення Голокосту, щоб гарантувати, що США не підтримує і не фінансує організації або осіб, які підтримують або виправдовують антисемітизм. Ми вважаємо, що такі кроки повинні включати наполегливу вимогу скасування відповідних законів (мається на увазі український закон про героїзацію ОУН-УПА і польський про Голокост)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що події в Україні і Польщі є причиною для стурбованості.

«В цьому році Варшава прийняла закон, який робить кримінальним злочином згадки про те, що Польща брала участь у Голокості. Закон, який був правильно розкритикований Державним департаментом урядом Ізраїлю і іншими, супроводжувався сплеском антисемітської риторики. Посольство Ізраїлю в Варшаві повідомило про те, що його захлеснула хвиля антисемітських нападок, а представники єврейської громади Польщі висловили тривогу в зв'язку зі зростаючою напруженістю на тлі прийняття закону», - йдеться у листі.

Конгресмени підкреслили, що закон України від 2015 року пішов ще далі героїзуючи нацистських колаборантів і оголосивши кримінальним злочином заперечення їх «героїзму». Однак, на відміну від Польщі, цей крок українського уряду не отримав практично ніякої реакції з боку США.

«Організації та особи, яких звеличує Україна, включають в себе нацистських колаборантів Степана Бандеру, Романа Шухевича, Організацію українських націоналістів, а також Українську повстанську армію. Ці парамілітарні групи і особи в деяких випадках співпрацювали з нацистами і несуть відповідальність за вбивство тисяч євреїв, 70-100 тисяч поляків, і інших етнічних меншин в 1941- 45 роках. Особливо тривожить те, що героїзація нацистів відбувається за підтримки уряду. Наприклад, кампанія 2017 року про підтримку УПА проводиться Українським інститутом національної пам'яті, перейменування вулиць на честь Бандери і Шухевича Київською міськрадою, львівський «ШухевічФест», проведений в день річниці Львівського погрому, під час якого було вбито 4 тисячі євреїв», - заявили конгресмени.

Зазначається, що підтримуваний державою ревізіонізм Голокосту в Україні супроводжується й іншими формами антисемітизму. Як вказало ізраїльське Міністерство у справах діаспори в своєму щорічному звіті з антисемітизму, «відбілювання» цих українських героїв збіглося зі збільшенням випадків антисемітизму по всій Україні. Це включало в себе випадки осквернення місць Голокосту та єврейських молитовних місць, наприклад, осквернення могили святого в Умані прикрашеною свастикою свинячої голови, марш в січні 2017 року честь Бандери, учасники якого скандували «Євреїв геть», а також кидання пляшок з горючою сумішшю в львівську синагогу під час «Шухевічфеста».

Конгресмени нагадали, що в листопаді минулого року Радіо Вільна Європа повідомила про факели і нацистські вітання під час 20- тисячного маршу на честь 75-ї річниці УПА.

«Ці факельні марші тісно пов'язані з такою організацією, як нео-нацистський батальйон «Азов», озброєна група, якій американським законом заборонено отримувати американську зброю і підготовку. Однак, замість того, щоб розпустити «Азов», уряд інкорпорував його в Українську національну гвардію підпорядковану МВС. Ця група, як широко відомо, тісно пов'язана з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим», - підкреслили конгресмени.

Вони підкреслили, що тривожні дії Польщі та України були неодноразово засуджені державним Меморіальним музеєм Голокосту США, Центром Симона Візенталя, Національною коаліцією на підтримку євреїв Євразії, Світовим єврейським конгресом, Яд Вашемом і урядом Ізраїлю.

«Як члени Конгресу США ми стійко підтримуємо Польщу і Україну в будівництві демократичних націй. Однак, ми глибоко стурбовані тим, що зростання антисемітизму і заперечення минулого поставить в безвихідь демократичні перетворення в цих країнах і завадить Польщі та Україні стати вільними і відкритими суспільствами для всіх своїх громадян, євреїв та неєвреїв. Те, що відбувається в цих двох країнах, будучи особливо кричущимиі, повинні розглядатися в контексті зростання випадків глорифікації керівників ери Голокосту по всій Європі, включаючи Угорщину, Словаччину, Румунію та країни Балтії. Ця тривожна тенденція повинна викликати різку відповідь нашого уряду. Тому, просимо Вас відповісти на наші серйозні побоювання детальним описом дій, що вживаються Держдепом по роботі з урядами Польщі та України, і іншими урядами регіону, в боротьбі зі зростанням антисемітизму, запереченням і спотворенням Голокосту», - йдеться у листі.

Конгресмени просять Держдеп негайно призначити Спеціального посланника з моніторингу та протидії антисемітизму.