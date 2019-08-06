Коломойський: Я не можу запустити свій завод на Донбасі, тому що там є російські військові



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На цьому заводі до російської агресії працювало більше 1,5 тис. чоловік

Минулого року окупаційна влада відновила виробництво на заводі Коломойського в Кадіївці

Ігор Коломойський розповів російським журналістам, що через агресію РФ він не може запустити свій завод на Донбасі. Про це Ігор Коломойський розповів в інтерв’ю російському РБК.

Мова йде про феросплавний завод в Кадіївці (колишній Стаханов) в Луганській області.

«Він стоїть. Багато разів приходили з ідеями його запустити, дати сировину. Ми сказали, що ми колабораціонізмом не займаємося», - заявив український олігарх.

Власне для запуску цього заводу, як і для відновлення Донбасу, на думку Коломойського, треба спочатку випровадити російські війська.

«Відновлення Донбасу може бути тільки після того, як ваші дорогі збройні сили покинуть нашу територію і звалять. Там війна йде, як ми можемо туди щось інвестувати. У мене там є завод. Я його не можу запустити, він не може там працювати, тому що ви там є», - нарікає він.

Нагадаємо, минулого року місцева окупаційна адміністрація повідомила, що на Стахановському заводі феросплавів почали виплавляти феросиліцій. Таким чином підприємство не працювало майже три роки.