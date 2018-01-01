Командир «Нацдружин»: Арсен Аваков для мене негативний персонаж

У «Нацдружинах» незадоволені якістю роботи міністра

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для командира «Національних дружин» Ігоря Михайленка на сьогодні — негативний персонаж. Чому так, дружинник пояснив у інтерв’ю «Главкому». «Аваков особисто для мене негативний персонаж, тому що він представляє владу, яка не справляється зі своїми повноваженнями. Саме



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Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко

У «Нацдружинах» незадоволені якістю роботи міністра

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для командира «Національних дружин» Ігоря Михайленка на сьогодні — негативний персонаж. Чому так, дружинник пояснив у інтерв’ю «Главкому».

«Аваков особисто для мене негативний персонаж, тому що він представляє владу, яка не справляється зі своїми повноваженнями. Саме тому ми творимо організацію, яка, по суті, повинна виконувати їхню роботу», — говорить Михайленко.

На запитання, чиї накази «Національні дружини» виконуватимуть у разі надзвичайної ситуації в країні, Михайленко говорить, що це залежить від того, куди «Нацдружини» підуть — до Збройних сил чи у структуру Національної гвардії.

«Якщо ми захищатимемо кордон у структурі Нацгвардії, то ми підпорядковуватимемося тій людині, яка на той час займатиме чільне місце в ієрархії внутрішніх справ. Якщо ми оберемо шлях Збройних сил, то підпорядковуватимемося міністру оборони. Але говорити зараз про те, до кого ми підемо рано, бо цієї ситуації зараз немає», — пояснює командир «Нацдружин».

Нагадаємо, кілька тижнів тому громадська організація «Національні дружини» наробила багато галасу. Сотні кремезних хлопців у чорних одностроях пройшли маршем центром Києва. Створену організацію опоненти відразу охрестили «бойовим крилом» партії «Національний корпус» нардепа Андрія Білецького, «тітушками Авакова», «послідовниками нацистів». Самі «дружинники» запевняють, що їхня мета — охорона громадського порядку, спільне патрулювання вулиць з поліцією, а також боротьба із незаконними наливайками, забудовами і навіть виловом риби.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко: Я сів у тюрму у 23 роки, навіть не закінчивши інститут

Ігор Михайленко: Я сів у тюрму у 23 роки, навіть не закінчивши інститут