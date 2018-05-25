Комітет виборців: Партії-лідери рейтингів задекларували порожні офіси

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Серед партій із порожніми центральними офісами - «За життя», «Наш Край» та «Демальянс»

Комітет виборців України проаналізував звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за І квартал 2018 року. Відповідно до отриманої інформації частина відомих партій задекларували фактично порожні офіси. Тобто без вказування робітників, які б у них працювали.

Серед партій із порожніми центральними офісами: «За життя» Вадима Рабіновича, «Наш Край», «Демальянс», ВО «Свобода», «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

Станом на березень 2018 року в центральному апараті партії «За життя» Вадима Рабіновича не працює жодної особи, у ВО «Свобода» в центральному апараті працює п’ять осіб, «Демальянсі» – одна особа, «Громадянській позиції» – три особи, «Наш Край» – дві особи. Інформація щодо партій «Громадянська позиція» та «Наш Край» відповідно до звітів за 2017 рік, оскільки звіти за І квартал на веб-сайтах партій та НАЗК відсутні.

При цьому деякі партії показали значну кількість працівників у регіональних офісах. Так, у «Демальянсі» зазначено 46 працівників у обласних, міських та районних структурах.

«Аграрна партія» та «Укроп» вказали цілком реалістичні цифри: 34 та 16 працівників у центральних апаратах відповідно.

Кількість офіційних працівників у парламентських партій є значно вищою. Найбільше осіб в центральному апараті «Самопомочі» – 217. У «Радикальної партії Олега Ляшка» працює 132 особи, «Батьківщині» - 71, «БПП» – 47, «Опозиційному блоці» – 42, «Народному Фронті» – 31.

«Державне фінансування сприяє детінізації партійного життя. Після отримання коштів з держбюджету, партії офіційно працевлаштували частину осіб. Якщо порівняти кількість працівників до та після початку держфінансування, то різниця є значною. За даними звіту за 2016 рік в центральному апараті «Опозиційного блоку» та «РПЛ» не працювало жодної особи, зараз – 42 та 132 відповідно», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Для аналізу було відібрано політичні партії, які за даними соціологічних досліджень мають шанси набрати понад 2% голосів виборців на наступних виборах до ВР, а отже, отримати право на державне фінансування.

Інформацію надано в рамках проекту «Дослівно».