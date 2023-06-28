Олена Дума стала новим керівником АРМА. Transparency International вказала на небезпеку

У 2019 році Дума брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів в президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду

Сьогодні, 28 червня, комісія з відбору голови АРМА визначилася із переможцем конкурсу. Нею стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

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За таке рішення проголосували шість членів комісії – Олена Яра, Іван Ліщина, Дмитро Остапенко, Сергій Вернидубов, Юрій Кіскін та Михайло Іваненко. Не голосували за кандидатку Юрій Бутусов та Вальц Калнінс.

«Transparency International Ukraine переконана, що цей вибір становить значну небезпеку для подальшої роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів та антикорупційної екосистеми загалом. Ми закликаємо Кабінет Міністрів не призначати її кандидатуру», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях, організовувала та брала участь у різних мітингах.

«Голова АРМА організовує та контролює роботу Агентства, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності інституції та результати її роботи. Це вимагає глибокого розуміння повноважень АРМА, а також досвіду, повʼязаного із кримінальною юстицією. Досвід Олени Думи не повʼязаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не повʼязаний з управлінням чи розшуком активів. А це викликає сумніви у тому, наскільки компетентно вона зможе контролювати роботу працівників АРМА та представляти інтереси Агентства перед іншими органами», – додають аналітики.

Крім того, зазначається, що у 2019 році Дума брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів в президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду. Це вказує на політичну заангажованість переможниці конкурсу на голову АРМА, що потенційно може впливати на її роботу на цій посаді.

Також громадські активісти виявили зв’язки Думи із ексголовою СБУ Валентином Наливайченком. Свого часу очільницею Чернігівської облдержадміністрації була Анна Коваленко, яка, до того ж є співзасновницею ГО «Антикорупційний рух В. Наливайченка». Саме її заступницею працювала Олена Дума.

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Серед громадської спільноти існують припущення про контакти Думи з екскерівником кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем. Зокрема, йшли розмови, що Дума просувала інтереси потенційного держзрадника Кулініча на Чернігівщині, хоча жодного кримінального провадження стосовно її залучення наразі не зареєстровано.

Але найбільший маркер, який вказує на заангажованість майбутньої очільниці Агентства, – це участь у 2019 році у спільній пресконференції з Семом Кісліним – фінансовим донором Рудольфа Джуліані. Тобто чотири роки тому майбутня очільниця АРМА брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США, який зі свого боку всіляко підтримує нашу країну і в протистоянні російській агресії, і в антикорупційному поступі.