Кравчук обурений маленькою пенсією



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Кравчук просив усіх президентів призначити йому президентську пенсію

Перший президент України Леонід Кравчук отримує тільки депутатську пенсію, і вкрай незадоволений такою низькою сумою.

Про це Кравчук заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Хай їм буде соромно, діючому президентові зокрема. Мало того, що ми не отримуємо президентські зарплати, я отримую пенсію депутата. Аби я до цього не був депутатом, то у мене не було б пенсії взагалі. Я це питання ставив і ставлю часто перед ними. Я проживу за ту пенсію, яку мені дають, але справа не в тому. Навіть президент Білорусі Лукашенко зробив так, щоби Станіславу Шушкевичу призначили пенсію (голова Верховної Ради Білорусі – 1991-1994 Станіслав Шушкевич тривалий час мав пенсію $0,2 через те, що посаду голови Верховної Ради скасували, а індексацію виплат не зробили. Але восени 2014-го після втручання дружини Ірини колишньому главі республіки нарахували пенсію, еквівалентну приблизно $220 – «Главком»)», - заявив Кравчук.

Він зазначив, що просив усіх президентів призначити йому президентську пенсію.

«Я їм кажу, призначте мені 5 копійок. Я буду журналістам казати про президентську пенсію у 5 копійок і навіть не ображатимуся. Але коли я позбавлений загалом статусу президентського утримання і визнання після президентської роботи, то те, що записано в Конституції, що ця посада довічна, виглядає посміховиськом. Я це питання ставив перед Кучмою, коли він був президентом, перед Ющенком, перед Януковичем і перед Порошенком», - розповів перший президент України.

Кравчук вважає, що всі президенти бояться винести питання про пенсію на Верховну Раду.

«Вони мовчать. Скажу вам більше, вони бояться це питання винести на Верховну Раду.

Вони бояться, що їм скажуть: «Кому ви даєте пенсію?». Кучма – Гонгадзе, Кравчук… І

почнеться депутатський галас у Верховній Раді, скажуть Порошенку, «що ж ти вніс?».

Коли ми святкували 25-річчя незалежності України, президент Порошенко запровадив

медаль тим, хто боровся за незалежність. Цією медаллю тоді нагородив мене, Кучму і

Ющенка. До цього часу мені медаль не вручили», - резюмував перший президент України.

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