Крим і його мешканці опинилися в країні Абсурдистан – історик

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Ґульнара Бекірова

18 травня в Україні відзначається День жертв геноциду кримськотатарського народу

Крим сьогодні і його мешканці, а кримські татари так точно, опинилися в країні Абсурдистан. Таку паралель наводить в інтерв’ю «Главкому» Ґульнара Бекірова, історик, заступник голови Спеціальної комісії Курултаю з питань вивчення геноциду кримськотатарського народу.

На питання «Вам не видається, що історія в Криму сьогодні повторюється?» Бекірова відповідає, що тенденція має місце. «Ми сьогодні сміливо можемо говорити про латентну приховану депортацію», - говорить вона.

За її словами, є випадки і відкритої депортації, як от історія Сінавера Кадирова – останнього радянського політичного в’язня.

«Так само депортували окупанти і Мустафу Джемілєва та Рефата Чубарова, заборонивши їм обом в’їзд на півострів. Інші активісти вичавлювалися з Криму в інший спосіб – їх тягали на допити», - підкреслила історик.

Бекірова наголошує на тому, що зараз чітко видно дискримінацію за етнічною ознакою.

«Адже сьогодні вже почали арештовувати навіть тих, хто не виявляв ніякої політичної активності. Яскравий приклад історія Ресуля Веліляєва, мецената, підприємця, який нині знаходиться в Лефортовському СІЗО у Москві. Він є засновником Фонду Бекіра-Чобан-заде. Завдання фонду досліджувати історію, літературу та мову кримських татар. Між іншим, фонд названий на честь науковця, якого розстріляли в 1937 році», - розповідає Бекірова

Вона підкреслює, що сьогодні в Росії спостерігаються явні історичні паралелі з 1937 роком.

«Вся світова спільнота просить відпустити відомого режисера Олега Сенцова, а йому… дали 20 років колонії незрозуміло за що! Вбивці чи економічні злочинці такі вироки не отримують! Але цими арештами путінський режим каже: так буде з кожним», - говорить Бекірова.

Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначається День жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме в цей день у 1944 році розпочалася масова депортація корінного народу Криму. Протягом 18-21 травня кримських татар примусово виселили до північного Приуралля та республік Середньої Азії. Кримські татари стали одним із десяти етносів СРСР, яких спіткала доля депортації. 12 листопада 2015 року український парламент визнав депортацію 1944 року геноцидом.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Історик Ґульнара Бекірова: В Криму нині відбувається латентна депортація кримських татар