Кучма закликав українців іти на вибори і щось змінювати



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Другий президент України Леонід Кучма

«В нас люди добре розуміють, чого вони хочуть завтра, ось за завтра і треба проголосувати», заявив екс-президент України

Другий президент України Леонід Кучма закликав співвітчизників прийти в неділю, 31 березня, на виборчі дільниці та проголосувати на виборах глави Української держави й тим самим визначити шлях подальшого розвитку країни.

«Я насамперед хочу звернутися, щоб сказати: прийдіть, люди добрі, на вибори. Тому що сьогодні перед Україною стоїть завдання - який шлях ми оберемо? Ми бачимо, в якому стані сьогодні перебуває Україна. Можу трошки алегоріями сказати - ми практично побудували паркан в Україні, сьогодні є дві України, а це жах! Я згадую, що завжди в нас було гасло – «За єдину Україну!», про це ми забули. Тому що їх справді сьогодні дві, й одна намагається диктувати всім свою волю, а це шлях у нікуди. Тому я думаю, що з цієї точки зору також люди мають подумати - що завтра? Якою ми хочемо бачити Україну?», - цитує Кучму «Інтерфакс-Україна».

Другий президент України наголосив, що нині Україна посідає «останнє місце в усіх рейтингах, передусім із точки зору економіки»

«Економіка в нас нижче плінтуса, машинобудування взагалі сьогодні, можна сказати, не існує, залишки тільки. (...) Економіка на першому місці має бути сьогодні. Тому що коли ми говоримо про армію, то як будувати Збройні сили й потужну армію, якщо економіки немає у нас? Ось тому треба над цим думати насамперед», - висловив переконання він.

Водночас Кучма зазначив, що цими темами проблеми в Україні не обмежуються.

«Ну, а далі там стільки проблем! Головне, щоб зацікавленість була в іноземного інвестора - в таку країну, де не працює правова система, ніхто не прийде, а без іноземних інвестицій нічого не буде», - сказав він.

«Тож це головне - прийти на вибори й віддати свій голос. Адже в нас люди добре розуміють, чого вони хочуть завтра, ось за завтра і треба проголосувати», - підсумував другий президент України.

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