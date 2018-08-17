Лідер руху «ОУН» зібрався в президенти: опубліковано наказ



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Микола Коханівський

Керівником виборчого штабу Коханівського стане Владислав Шевчук

Лідер добровольчого руху «ОУН» Микола Коханівський братиме участь у виборах президента України як кандидат.

Про це йдеться у наказі на сайті організації.

На сайті опубліковано «Наказ №17/8 з організаційних та кадрових призначень стосовно формування штабу та виборчої кампанії кандидата в президенти України, Миколи Миколайовича Коханівського».

Наказом призначено керівника виборчого штабу Коханівського. Ним стане Владислав Шевчук.

Вибори Президента України повинні відбутися навесні 2019 року.

Нагадаємо, 23 жовтня Святошинський суд міста Києва мав обрати запобіжний захід для керівника добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського, якого

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Нагадаємо, раніше Зеленський привітав українців з Днем Конституції та завуальовано звернувся до Вакарчука щодо участі у виборах президента.

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