Луценко: Данилюк намагається уникнути відповідальності

Луценко прокоментував заяву Данилюка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розглядає заяву міністра фінансів Олександра Данилюка з вимогою до генпрокурора подати у відставку як бажання уникнути кримінальної відповідальності. «Розглядаю його заяву як банальне бажання уникнути кримінальної відповідальності», - заявив Луценко в коментарі LB.ua. Влітку генпрокурор вже



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Генпрокурор Юрій Луценко

Луценко прокоментував заяву Данилюка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розглядає заяву міністра фінансів Олександра Данилюка з вимогою до генпрокурора подати у відставку як бажання уникнути кримінальної відповідальності.

«Розглядаю його заяву як банальне бажання уникнути кримінальної відповідальності», - заявив Луценко в коментарі LB.ua.

Влітку генпрокурор вже звертався до Кабміну з вимогою звільнити Данилюка.

Державна фіскальна служба провела перевірку і підтвердила несплату Данилюком 700 тис. гривень податків. «Податки Данилюку потрібно або заплатити, або сісти», - заявив Луценко.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 21 грудня, Данилюк звинуватив Генеральну прокуратуру в затягуванні розслідування справ щодо дій колишніх керівників і власників Приватбанку і зажадав відставки Луценка.

Як повідомив раніше нардеп Сергій Лещенко, співробітник Генпрокуратури Костянтин Кулик відправив листа-доручення СБУ з вимогою знайти компромат на міністра фінансів Олександра Данилюка.

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