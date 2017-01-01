Луценко: Данилюк намагається уникнути відповідальності
- 21 Грудня, 17:59
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Луценко прокоментував заяву Данилюка
Генеральний прокурор України Юрій Луценко розглядає заяву міністра фінансів Олександра Данилюка з вимогою до генпрокурора подати у відставку як бажання уникнути кримінальної відповідальності.
«Розглядаю його заяву як банальне бажання уникнути кримінальної відповідальності», - заявив Луценко в коментарі LB.ua.
Влітку генпрокурор вже звертався до Кабміну з вимогою звільнити Данилюка.
Державна фіскальна служба провела перевірку і підтвердила несплату Данилюком 700 тис. гривень податків. «Податки Данилюку потрібно або заплатити, або сісти», - заявив Луценко.
Як повідомляв «Главком», сьогодні, 21 грудня, Данилюк звинуватив Генеральну прокуратуру в затягуванні розслідування справ щодо дій колишніх керівників і власників Приватбанку і зажадав відставки Луценка.
Як повідомив раніше нардеп Сергій Лещенко, співробітник Генпрокуратури Костянтин Кулик відправив листа-доручення СБУ з вимогою знайти компромат на міністра фінансів Олександра Данилюка.
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