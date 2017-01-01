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    Луценко: Данилюк намагається уникнути відповідальності

    Луценко прокоментував заяву Данилюка
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко розглядає заяву міністра фінансів Олександра Данилюка з вимогою до генпрокурора подати у відставку як бажання уникнути кримінальної відповідальності. «Розглядаю його заяву як банальне бажання уникнути кримінальної відповідальності», - заявив Луценко в коментарі LB.ua. Влітку генпрокурор вже
    • 21 Грудня, 17:59
    • Розсилка
    Генпрокурор Юрій Луценко
    Генпрокурор Юрій Луценко

    Луценко прокоментував заяву Данилюка

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко розглядає заяву міністра фінансів Олександра Данилюка з вимогою до генпрокурора подати у відставку як бажання уникнути кримінальної відповідальності.

    «Розглядаю його заяву як банальне бажання уникнути кримінальної відповідальності», - заявив Луценко в коментарі LB.ua.

    Влітку генпрокурор вже звертався до Кабміну з вимогою звільнити Данилюка.

    Державна фіскальна служба провела перевірку і підтвердила несплату Данилюком 700 тис. гривень податків. «Податки Данилюку потрібно або заплатити, або сісти», - заявив Луценко.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні, 21 грудня, Данилюк звинуватив Генеральну прокуратуру в затягуванні розслідування справ щодо дій колишніх керівників і власників Приватбанку і зажадав відставки Луценка.

    Як повідомив раніше нардеп Сергій Лещенко, співробітник Генпрокуратури Костянтин Кулик відправив листа-доручення СБУ з вимогою знайти компромат на міністра фінансів Олександра Данилюка.

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