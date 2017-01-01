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    Данилюк вимагає відставки Луценка

    Данилюк заявив, що ГПУ затягує розслідування справ щодо екс-власників Приватбанку
    Міністр фінансів України Олександр Данилюк звинувачує Генеральну прокуратуру в затягуванні розслідування справ щодо дій колишніх керівників і власників Приватбанку. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. «Так державним Приватбанком було ініційовано порушення 5 кримінальних справ, що наразі розслідуються Генеральною прокуратурою
    • 21 Грудня, 17:29
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    Міністр фінансів Олександр Данилюк
    Міністр фінансів Олександр Данилюк

    Данилюк заявив, що ГПУ затягує розслідування справ щодо екс-власників Приватбанку

    Міністр фінансів України Олександр Данилюк звинувачує Генеральну прокуратуру в затягуванні розслідування справ щодо дій колишніх керівників і власників Приватбанку. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Так державним Приватбанком було ініційовано порушення 5 кримінальних справ, що наразі розслідуються Генеральною прокуратурою України, зокрема щодо доведення банку до неплатоспроможності, незаконного виведення різними способами коштів з Банку, неналежного використання конфіденційної інформації з серверів банку. Однак, жодна із цих справ на сьогоднішній день не була передана на розгляд до суду, оскільки досудові розслідування у даних провадженнях просуваються вкрай повільно, а в деяких із справ слідчі дії взагалі не ведуться», - заявив міністр.

    Він зазначив, що вчорашнє позитивне рішення Лондонського суду щодо заморозки активів колишніх власників ПриватБанку ухвалено «не завдяки підтримці прокуратури - як це мало би бути - а незважаючи на всі прямі спроби з боку Генеральної прокуратури завадити цьому процесу».

    Крім того, Данилюк повідомив, що зараз порушуються та активно просуваються справи проти чинних службових осіб Приватбанку, Мінфіну та НБУ. 

    Міністр переконаний, що в контексті цього «випадкова» зустріч в Амстердамі Юрія Луценко з Ігорем Коломойським саме напередодні суду в Лондоні викликає ще більше питань.

    «Я вимагаю відставки Генерального прокурора Юрія Луценка», - заявив Данилюк.

    Раніше прес-служба Приватбанку повідомила, що Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів.

    За повідомленням, суд ухвалив рішення за позовом Приватбанку проти своїх колишніх власників і керівників – Коломойського і Боголюбова.

    Міністерство фінансів України привітало рішення Лондонського суду.

    Як повідомив раніше нардеп Сергій Лещенко, співробітник Генпрокуратури Костянтин Кулик відправив листа-доручення СБУ з вимогою знайти компромат на міністра фінансів Олександра Данилюка.

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    Юрій Луценко Генпрокуратура Олександр Данилюк Приватбанк
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