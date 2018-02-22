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    Політика

    Луценко грозиться відібрати у Тимошенко недоторканність

    Все через підтримку Саакашвілі
    Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що він може зробити поданя на зняття недоторканності з деяких депутатів Верховної Ради, серед них - лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Лівий берег». За його словами, це пов’язано зі сприянням екс-губернатору Одеської області,
    • Сьогодні, 18:33
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    Все через підтримку Саакашвілі

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що він може зробити поданя на зняття недоторканності з деяких депутатів Верховної Ради, серед них - лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Лівий берег».

    За його словами, це пов’язано зі сприянням екс-губернатору Одеської області, колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі в незаконному перетині польсько-українського кордону у вересні 2017 року і при наявності достатньої кількості доказів.

    «Якщо слідство встановить достатньо доказів для пред'явлення підозри, а його неможливо пред'явити без візиту в ВР, я, звичайно, буду це робити», - заявив Луценко.

    Він додав, що мова йде про можливу ініціативу зняття депутатської недоторканності.

    Юлія Тимошенко Батьківщина Юрій Луценко Михайло Саакашвілі мова партії
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