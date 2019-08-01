  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Луценко розповів, що робив в дорогому готелі у Франції

    • Розсилка
    Таке фото отелю, в якому перебував Луценко, опублікував вчора Сергій Лещенко - Луценко розповів, що робив в дорогому готелі у Франції
    Таке фото отелю, в якому перебував Луценко, опублікував вчора Сергій Лещенко

    Юрій Луценко оприлюднив фото з відпустки у Провансі

    Генпрокурор Юрій Луценко заперечив, що жив в шикарному готелі, про який повідомив Сергій Лещенко.

    «І вороги, які програли вибори і щоб не випасти з новин звично брешуть про готелі, в яких я ніби то проживав. Насправді – обідав», - повідомив Луценко.

    Свою 10-денну відпустку генпрокурор провів у Провансі.

    «Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі», - написав Луценко і опублікував фото з відпустки.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Луценко розповів, що робив в дорогому готелі у Франції
    Луценко розповів, що робив в дорогому готелі у Франції
    Луценко розповів, що робив в дорогому готелі у Франції
    Луценко розповів, що робив в дорогому готелі у Франції
    Луценко розповів, що робив в дорогому готелі у Франції

    Нагадаємо, вчора Сергій Лещенко в програмі «Що це було?» на 24 каналі розповів, що Луценко відпочиває у місті Горд, неподалік від французького курорту Сен-Тропе. Начебто Луценка помітили якраз у той день, коли президент Володимир Зеленський заслуховував звіт про вбивство журналіста Павла Шеремета.

    Читайте також

    Генпрокурор у компанії дружини та ще шести осіб обідали й обговорювали виступ Зеленського.

    Лещенко відмітив, що готель, в якому відпочивав Луценко, належить до категорії найдорожчих, преміум-класу.

    Читайте також
    Сергій Лещенко Юрій Луценко Франція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ