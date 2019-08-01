Луценко розповів, що робив в дорогому готелі у Франції



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Таке фото отелю, в якому перебував Луценко, опублікував вчора Сергій Лещенко

Юрій Луценко оприлюднив фото з відпустки у Провансі

Генпрокурор Юрій Луценко заперечив, що жив в шикарному готелі, про який повідомив Сергій Лещенко.

«І вороги, які програли вибори і щоб не випасти з новин звично брешуть про готелі, в яких я ніби то проживав. Насправді – обідав», - повідомив Луценко.

Свою 10-денну відпустку генпрокурор провів у Провансі.

«Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі», - написав Луценко і опублікував фото з відпустки.

Нагадаємо, вчора Сергій Лещенко в програмі «Що це було?» на 24 каналі розповів, що Луценко відпочиває у місті Горд, неподалік від французького курорту Сен-Тропе. Начебто Луценка помітили якраз у той день, коли президент Володимир Зеленський заслуховував звіт про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Генпрокурор у компанії дружини та ще шести осіб обідали й обговорювали виступ Зеленського.

Лещенко відмітив, що готель, в якому відпочивав Луценко, належить до категорії найдорожчих, преміум-класу.