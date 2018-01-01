Маріуполь – це не ватне місто, – Білецький

«Весь Маріуполь буде не менш українським, ніж Львів, якщо буде бачити, що країна справді про нього дбає»

Маріуполь – це не ватне місто, кількість проукраїнських громадян там перевищує кількість людей із сепаратистськими настроями. Такими спостереженнями в інтерв’ю «Главкому» поділився лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький. «Можу говорити лише про власні спостереження. Маріуполь – це



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький

«Весь Маріуполь буде не менш українським, ніж Львів, якщо буде бачити, що країна справді про нього дбає»

Маріуполь – це не ватне місто, кількість проукраїнських громадян там перевищує кількість людей із сепаратистськими настроями. Такими спостереженнями в інтерв’ю «Главкому» поділився лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький.

«Можу говорити лише про власні спостереження. Маріуполь – це не ватне місто, кількість ватників там досить невелика. Кількість населення, яке чітко визначило себе українцями, патріотами – 20-30%», — говорить Білецький.

Більшість населення, за спостереженнями політика, ставиться до України лояльно, «воно не вороже, не проросійське, воно трохи совкове».

«Враховуючи приклад Донецька і Луганська, то третина населення, які позиціонують себе українцями – це для початку дуже і дуже непоганий результат. З абсолютною більшістю населення там можна працювати. Кількість ватників у Маріуполі – декілька відсотків, кількість україноцентричних людей у місті на порядок перевищує кількість «вати»», — пояснює він.

З «совкізмом», на думку Білецького, можна працювати.

«Головне, щоби люди бачили сильну країну, майбутнє за цією країною, що країна справді про них дбає і вони їй небайдужі. А тоді весь Маріуполь буде не менш українським, ніж Львів», — резюмував Білецький.

Читайте також матеріал «Главкома» Андрій Білецький: Влада знищила авторитет добробатів.