Мартиненко хоче через суд змусити НАБУ передати його справу до суду

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Микола Мартиненко

Колишній нардеп Микола Мартиненко вважає, що НАБУ і САП «намалювали» ще один том до його справи

Екс-депутат Микола Мартиненко може звернутись до суду, аби зобов'язати НАБУ передати так звану «справу Мартиненка» до суду для розгляду по суті. Про це повідомила його прес-служба.

«Парадокс: обвинувачений вимагає передати його справу до суду, а НАБУ це саботує і тягне час. Хоча розслідування було завершене ще в грудні 2017 року, а я в квітні цього року закінчив ознайомлюватись з матеріалами справи. І НАБУ обіцяло передати справу до суду», - відзначив Мартиненко.

«Але після того, як НАБУ побачило матеріали мого захисту, у пана Ситника ледь не стався серцевий напад, - вказав екс-депутат. - Адже вони руйнують «справу Мартиненка» як картковий будинок. А директор НАБУ боїться остаточно «втратити обличчя» після 2-річного піару на моєму імені».

«Для Артема Ситника боротьба проти мене починалась як політична, в рамках дискредитації попереднього уряду. Потім сюди додалось бажання директора НАБУ отримати піарні дивіденди, пізніше - глибока особиста образа на мене і бажання помсти. Тому він наказав підлеглим вчергове порушити закон та спробувати в позасудовий спосіб нейтралізувати докази моєї невинуватості. Зараз НАБУ тягне час і звично вдається до фальсифікацій. Пан Ситник вже давно підпадає під статтю Кримінального кодексу про «зловживання владою», - наголосив Мартиненко.

Він вказав, що «НАБУ разом із САП постфактум і невідомо звідки намалювали ще один том справи. НАБУ придумало тут смішне пояснення: нібито вони тільки зараз отримали нібито результати міжнародної правової допомоги. Але розслідування і моє ознайомлення зі справою давно закінчені, тому жодні матеріали не можуть долучатись в принципі. Та й не може там бути нічого нового», - підкреслив колишній депутат.

За його словами, «також НАБУ намагається девальвувати один з ключових доказів мого захисту і тисне на незалежного аудитора, який встановив відсутність збитків з боку «Енергоатому». НАБУ безпідставно влаштувало в експерта обшуки та вилучення документів».

«Крім того, НАБУ таємно почало нові слідчі дії щодо мене. Вони є незаконними, бо проходять вже після закінчення розслідування. Для маскування НАБУ проводить їх під прикриттям сторонньої кримінальної справи, яка не має до мене жодного стосунку. Мета – заявити, ніби я порушую свої зобов'язання, взяті під час обрання мені запобіжного заходу у вигляді поруки. Хоча я добровільно відмовився від депутатського імунітету, нікуди не ховався і законослухняно виконував всі покладені на мене обов'язки», - сказав Мартиненко.

Джерело: Gazeta.ua