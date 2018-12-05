Медведчук вже не бере участь у Мінських переговорах - Марчук
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Віктор Медведчук
На переговорах від СБУ «вже кілька раундів інша людина»
Український політик та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вже не бере участь у Мінських переговорах.
Про це ВВС заявив представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук.
«Наскільки я знаю, на переговорах він був представником від СБУ та медіатором на рівні між президентами. Зараз від СБУ - вже кілька раундів інша людина», - сказав він.
Щодо ролі Медведчука як політика і посередника у контактах між президентами Марчук сказав: «це інша тема, яка не стосується Мінських переговорів».
Нагадаємо, раніше у партії «Народний фронт» закликали позбавити Медведчука статусу «переговорника від України».