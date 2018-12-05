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    Політика

    Медведчук вже не бере участь у Мінських переговорах - Марчук

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    &nbsp;Віктор Медведчук - Медведчук вже не бере участь у Мінських переговорах - Марчук
     Віктор Медведчук

    На переговорах від СБУ «вже кілька раундів інша людина»

    Український політик та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вже не бере участь у Мінських переговорах.

    Про це ВВС заявив представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук.

    «Наскільки я знаю, на переговорах він був представником від СБУ та медіатором на рівні між президентами. Зараз від СБУ - вже кілька раундів інша людина», - сказав він.

    Щодо ролі Медведчука як політика і посередника у контактах між президентами Марчук сказав: «це інша тема, яка не стосується Мінських переговорів».

    Нагадаємо, раніше у партії «Народний фронт» закликали  позбавити Медведчука статусу «переговорника від України».

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