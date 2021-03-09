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    Мендель розповіла, як Зеленський відреагував на чутки про її вагітність від нього

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    Мендель розповіла, як Зеленський відреагував на чутки про її вагітність від нього - Мендель розповіла, як Зеленський відреагував на чутки про її вагітність від нього
    Мендель розповіла, як Зеленський відреагував на чутки про її вагітність від нього

    З дружиною президента Оленою Зеленською Мендель тему вагітності Мендель не обговорювала

    Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що Зеленський перевів тему її нібито вагітності від нього жартома, а з дружиною президента Мендель цю тему не обговорювала.

    Про це Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет–видання «Гордон».

    За словами Мендель, в липні 2020 року, коли стався «вкид» про її нібито вагітність, Зеленський перевів цю тему в жарт.

    «Ну, запитав: «Як справи?» – посміявся, типу: «Ти вагітна? «Ну, він сам сміявся, це було смішно», – сказала вона.

    У той же час, зазначила спікер, непристойних жартів президент собі не дозволяв.

    «Ми не переходимо якісь межі», – підкреслила Мендель.

    «Ви знаєте, він дуже зайнята людина насправді, а це – чергова дурна абсолютно атака, яка показує примітив мислення, тому що як ти можеш атакувати молоду дівчину? Ну найпримітивніше – секс з начальником», – додала Мендель.

    Вона зазначила, що основний удар був націлений не так на неї, а «по головній парі держави», і вони з президентом це обговорювали.

    «Я завтра йду, післязавтра ніхто не знає, хто така Мендель. Питання ж не в мені», – пояснила прес-секретарка.

    З дружиною президента Оленою Зеленською Мендель цю тему не обговорювала, але підкреслила, що вона – «абсолютно тверезомисляча людина, яка розуміє, що відбувається».

    «Це настільки низько і далеко взагалі від чого-небудь, що немає сенсу це обговорювати. Це може бути рівень «60 хвилин», але точно не наш», – заявила вона і розповіла, що російське ток-шоу присвятило її вигаданій вагітності цілий блок.

    «60 хвилин, п'ять експертів і жодної вагітності», – пожартувала Мендель.

    Бацман зазначила, що у відеозверненні, в якому Мендель заявила, що чутки – фейк, вона виступила в «образі Есмеральди»: з голими плечима і розпущеним волоссям.

    «Чому ти обрала цей одяг?» – запитала журналістка.

    «Я була на фотозйомці. І я розуміла, що воно розгорається і що звичайним, нормальним людям, які сидять онлайн, – їм просто потрібно було сказати, що це фейк ... Мені потрібно було послати меседж, це потрібно було зробити швидко», – заявила Мендель.

    Вона не вважає, що її вибір одягу був чимось неправильним.

    «Це було дуже довге, до речі, чорне плаття, з довгими рукавами... Гарне плаття. Воно не з дешевих», – додала прессекретарка.

    За її інформацією, якийсь відомий блогер присвятив цій сукні цілий випуск, але вона його не бачила.

    «Ти ніколи не знаєш в моїй ситуації, на що будуть дивитися – то каблук обговорять, то зачіску, то ще щось. Є навіть Telegram-канал «Брови Мендель». Реально брови взяли! Навіщо? Хто це робить?» – підкреслила Мендель.

    Теги: УДАР жарт час
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