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    Політика

    Мер Миколаєва показав середній палець під час суперечки з депутатами: відео

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    Мер Миколаєва показав середній палець депутатам під час суперечки - Мер Миколаєва показав середній палець під час суперечки з депутатами: відео
    Мер Миколаєва показав середній палець депутатам під час суперечки

    Суперечка сталася під час обговорення одного з проектів

    Мер Миколаєва Олександр Сенкевич під час суперечки з одним із депутатів показав середній палець.

    Про це у Facebook написала журналістка Олександра Ющишена.

    Суперечка сталася під час обговорення одного з проектів.

    «Може, мені потрібно змінити мову, якою я в цей мікрофон віщаю? Може, потрібно змінити якусь манеру викладу? Може, потрібно посадити біля себе сурдоперекладача?», – сказав Сенкевич, почавши показувати різні жести, зокрема і середній палець. 

    «Тому що я чотири рази щойно повторив, що ми не вносимо цей проєкт рішення, ми відправляємо його на доопрацювання. Вони попрацюють з ними, всі комісії пройдуть і зайдуть, якщо потрібно, до порядку денного сесії», – додав мер Миколаєва.

    У відповідь на це один із депутатів зазначив, що проєкт рішення немає сенсу відправляти навіть на доопрацювання.

    Ющишена вважає, що фото Сенкевича тепер стане мемом.

    «Якщо хтось задався питанням, а кому саме був адресований цей жест, думаю, варто прояснити, що це був не персональний посил. Так Олександр Федорович бачить роботу сурдоперекладачів, до послуг яких думає звернутися, щоб знайти порозуміння з депутатським корпусом», – написала вона.

    мер Олександр Сенкевич час
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